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OČEKUJU GA DODATNE HIRURŠKE INTERVENCIJE: Evo kakvo je stanje dečaka (10) povređenog u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor ||

Osmogodišnji dečak koji je teško povređen u udesu, koji se 12. jula dogodio na magistralnom putu Kotor- Nikšić i dalje se nalazi na intenzivnoj nezi Klinike za dečiju hirurgiju u Nišu, ali je njegovo zdravstveno stanje stabilno, rekli su danas za Tanjug u Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Zdravstveno stanje dečaka se prati, a u narednom periodu, kako je rečeno, očekuju ga dodatne hirurške intervencije.

Dečak je u udesu zadobio teške povrede glave i pluća i prvobitno je bio na lečenju u Kliničkom centru u Podgorici.

U Univerzitetski klinički centar Niš dečak je prebačen avionom Vlade Srbije 22. jula, a sa njim je bila i njegova majka koja je u udesu zadobila povredu ruke i koja je operisana u UKC Niš.

Foto: Foto/Služba zaštite i spasavanja Kotor

Teška saobraćajna sesreća se dogodila 12. jula na magistralnom putu Kotor - Nikšić, kada se prevrnuo minibus koji je prevozio hodočasnike iz Srbije sa povratka iz Manastira Ostrog.

U udesu je poginula 21-godišnja devojka iz Vrtišta kod Niša, a 16 osoba je povređeno, među njima i deca.

Povređeni su nakon udesa bili zbrinuti u bolnicama u Risnu i Kotoru, a potom je njih sedmoro avionom Vlade Srbije prebačeno iz Tivta do Niša, gde je nastavljeno njihovo lečenje.

Autor: Marija Radić

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