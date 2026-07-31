POLICIJA UPALA NA AUTO-PLACEVE U PAZARU: Oduzeta 52 putnička vozila, uhapšeno petoro, evo šta je razlog (FOTO)

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su A. H. (1980), Dž. B. (1982), S. Š. (1969) i I. R. (1986), svi iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina.

Policija je kontrolom šest auto-placeva u Novom Pazaru privremeno oduzela 52 putnička vozila i prateću dokumentaciju, za koje se sumnja da su bili predmet nedozvoljene trgovine.

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Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Autor: Iva Besarabić