UHAPŠEN DIREKTOR IZ NOVOG SADA: Prodavao robu na crno i oštetio firme za milione!

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije, uhapsili su I. S. (1994) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se sumnjiči da je tokom 2024. i 2025. godine, kao direktor i zakonski zastupnik jednog privrednog društva iz Novog Sada, robu koja mu je isporučena od strane više privrednih društava prodao na crno tržište, bez evidentiranja u poslovnim knjigama, kao i da tu robu nije platio dobavljačima.

Na opisani način osumnjičeni je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 12.037.017 dinara i istovremeno oštetio dva privredna subjekta za iznos od 1.725.065 dinara.

I. S. će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

Autor: D.S.