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Ruskinja Ljudmila ušla nasmejana sa Turčinom u zgradu, sutradan on izašao sa koferom: Nadzorna kamera sve snimila

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Ruskinja Ljudmila Turkova Konstantinovna brutalno je ubijena u stanu u Borči, a sumnja se da je turski državljanin K. E. njeno telo stavio u kofer koji je bacio u kanal Vizelj u Padinskoj Skeli. Poslednji snimak ubijene Ljudmile koji se pojavio prikazuje nju i Turčina kako ulaze u zgradu, držeći se za ruke.

Bio je to poslednji put da je devojku neko video živu, a iz stana u koji je ušla sa osmehom na licu, nije izašla.

Na snimcima sa kamera vidi se i trenutak kada narednog dana, kako se sumnja, njeno telo spakovano u kofer iz zgrade iznosi uhapšeni turski državljanin K. E. (25).

Na drugom snimku vidi se kako K. E. izlazi iz stana i sa mukom vuče kofer spakovan u nešto što izgleda poput čaršafa. Tako umotan kofer pronađen je u kanalu.

Snimke sa nadzorne kamere zgrade objavio je Kurir, a možete da ih pogledate ovde.

Nije poznato da li ga je u tom momentu neko video, pa alarmirao policiju.

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K. E. je, obučen u belo, sa rancem na leđima i mobilnim telefonom u rukama prošao pasošku kontrolu. Najverovatnije misleći da je počinio savršen zločin i da je uspeo da se spase, ušao je u tranzitni prostor. Međutim, nekoliko sekundi pre ulaska u avion, pripadnici granične policije stavili su mu lisice na ruke i sproveli ga u policijsku stanicu, gde mu je određeno zadržavanje.

Autor: Marija Radić

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