ZAPALIO SE AUTOMOBIL NA MOSTU KOD SREMSKE MITROVICE! Gust dim, policija reguliše saobraćaj: Na sreću, nema povređenih

Na teretnom mostu između Sremske i Mačvanske Mitrovice večeras je došlo do požara na putničkom automobilu, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici otežan.
Kako Kurir saznaje, u ovom incidentu, na sreću, nije bilo povređenih.
Na lice mesta izašli su pripadnici policije, koji trenutno naizmenično propuštaju vozila kako bi se saobraćaj odvijao bezbedno dok traje intervencija i uklanjanje vozila.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija biće poznato nakon uviđaja nadležnih službi.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje ukoliko koriste ovu deonicu puta, jer su moguće kraće kolone i usporen saobraćaj.
Autor: Pink.rs