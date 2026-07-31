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ZAPALIO SE AUTOMOBIL NA MOSTU KOD SREMSKE MITROVICE! Gust dim, policija reguliše saobraćaj: Na sreću, nema povređenih

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Na teretnom mostu između Sremske i Mačvanske Mitrovice večeras je došlo do požara na putničkom automobilu, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici otežan.

Kako Kurir saznaje, u ovom incidentu, na sreću, nije bilo povređenih.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije, koji trenutno naizmenično propuštaju vozila kako bi se saobraćaj odvijao bezbedno dok traje intervencija i uklanjanje vozila.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija biće poznato nakon uviđaja nadležnih službi.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje ukoliko koriste ovu deonicu puta, jer su moguće kraće kolone i usporen saobraćaj.

Autor: Pink.rs

#Automobil

#Sremska Mitrovica

#most

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