OTKRIVEN RAZLOG DOLASKA RUSKINJE U BEOGRAD: Nekoliko dana kasnije pronađena je mrtva u koferu, rođaci rekli sve

Ljudmila Turkova Konstantinova (28), koja je, kako se sumnja, ubijena u Beogradu 26. jula u iznajmljenom stanu u Borči, živela je u Sankt Peterburgu i radila kao šankerka, promoterka i model za bodi art.

- Ljudmila je bila vesela mlada devojka. Izuzetno lepa i puna života. Volela je tetovaže i imala ih je nekoliko na svom telu - tetovažu dve zmije na levoj nozi na prednjem delu butine, veliku kaligrafsku tetovažu na prednjem delu desne potkolenice, tetovažu u japanskom stilu na ramenima, kao i još nekoliko manjih tetovaža - naveli su njeni prijatelji.

Oni su za pojedine ruske medije, nakon saznanja da je ona ubijena u Beogradu, naveli da je ona 23. jula odletela za Srbiju kao turistkinja, kako bi boravila kod svojih drugarica koje su prethodna dva meseca živele tamo.

Podsetimo, državljanka Rusije ubijena je, kako se sumnja, 26. jula rano ujutru, a njeno telo pronađeno je u koferu u kanalu Vizelj u Padinskoj Skeli.

Zbog sumnje da ju je ubio, uhapšen je K. E. (25), državljanin Turske, i to dok je pokušavao da se ukrca na avion i pobegne iz Srbije.

- Drugarice su prijavile Ljudmilin nestanak u Beogradu nakon što se ona nije vratila iz noćnog izlaska 25. jula. Poslednji kontakt ona je imala sa drugaricama 25. jula oko 23.15 časova kada im je u poruci napisala da ide u klub na Paliluli.

Maltene u isto vreme iste večeri, Ljudmila se dopisivala i sa majkom koja je u Rusiji i napisala joj je da je sve u redu i da je u izlasku sa prijateljicama, te da će joj se javiti sutradan.

Kako se sutradan nikome nije javila, niti je otišla u svoj smeštaj, porodica i prijatelji upalili su alarme i krenuli u potragu za njom - podseća izvor Kurira.

Konstantinove, tokom potrage za njom, pronašli svedoka koji ju je navodno video u noći nestanka, odnosno u noći između 25. i 26. jula.

On je ispričao da je Ruskinja možda bila u napuštenom skladištu blizu kluba u koji je krenula.

- Ljudmilini prijatelji su otišli u tu napuštenu zgradu, u nadi da će možda pronaći neki trag, ali nisu našli ništa - navodi REN TV.

Autor: D.B.