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SAV U BELOM I BOS, SA RUKAMA IZA LEĐA, POLICAJCI GA DRŽE: Na Zlatiboru zabeležena scena kao u akcionom filmu, jedan muškarac uhapšen! (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: RINA ||

Na Zlatiboru se danas odigrala scena, za koju su građani koji su joj prisustvovali, navela da je bila kao u akcionim filmovima!

Naime, sve se dogodilo na magistrali ka Užicu, a jedna muška osoba je uhapšena.

- Iako je na prvi pogled delovalo da je došlo do saobraćajnog udesa, ispostavilo se da je reč o policijskoj akciji. Pripadnici užičke policije zaustavili su jedno sumnjivo vozilo na magistrali ka Užicu i na licu mesta uhapsili za sada neidentifikovanu osobu, kojoj su odmah stavljene lisice - piše na Instagram stranici agenicje RINA, uz objavljen snimak filmske akcije na Zlatiboru.

Detalji ove akcije i identitet uhapšenog za sada nisu poznati.

Na objavljenom video snimku, vidi se kolona vozila, kao i policijsko vozilo pod rotacijom koje je blokiralo magistralu. Iza njega bio je zaustavljen automobil marke "škoda", a na njemu su bila otrvorena sva vrata. Dok su policijske sirene odjekivale, policajci u uniformi su hapsili muškarca, obučenog u belo od glave do pete i bez obuće! On je bio naslonjen na policijski automobil, sa rukama iza leđa na kojima su bile lisice, a dvojica policajaca su ga držala i pretresala.

Autor: A.A.

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