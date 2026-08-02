BRAT I SESTRA U LOKVI KRVI, NA STOLU MAČETA I OPROŠTAJNA PISMA! Ispovest komšije koji je svedočio HORORU na Bežanijskoj kosi: Falio joj je deo LOBANJE

Vitomir Mijailović, zdravstveni radnik i komšija G. P. (48) i njegove sestre T. P. (52), čija su tela pronađena 1. avgusta u stanu na Bežanijskoj kosi, ispričao je za Kurir kako je došlo do otkrivanja porodičnog zločina i šta je zatekao kada je prvi ušao u stan.

Podsetimo, u stanu su pronađena tela brata i sestre, a prema dosadašnjim saznanjima, pronađena su i dva oproštajna pisma.

Mijailović kaže da su komšije prethodnih dana počele da osećaju izuzetno neprijatan miris koji se širio zgradom.

- U poslednja dva-tri dana počeo je da se oseća nesnosan smrad. Videli smo da se to pojačava i da je sve gore, pa sam pozvao upravnika zgrade i još jednog komšiju. Krenuli smo od stana do stana da proverimo da li je neko možda, ne daj Bože, preminuo ili odakle dolazi miris. Kada smo došli do stana bratra i sestre, koji se inače nalazi na šestom spratu, odmah se osetio jak neprijatan miris iznutra - rekao je Mijailović.

Kako navodi, upravnik je tada pozvao policiju, konsultovao se sa njima i rečeno im je da pokušaju da obiju vrata i ako se nešto desilo, da o tome odmah obaveste policiju.

- Uzeo sam alat i obio vrata. Ja sam prvi ušao. Zatekao sam brata i sestru koji su sami živeli.Ona je ležala na podu u lokvi krvi, na leđima. Koliko sam uspeo da vidim, falio joj je deo lobanje i mogao se i mozak videti.Brat je sedeo na krevetu sa vidljivom ranom na vratu, verovatno je sam sebi prerezao vrat i zaklao se - ispričao je sagovornik i dodao da su na stolu stajali mačeta i dva oproštajna pisma.

Upravnik zgrade je odmah ponovo pozvao policiju, kada je, kako kaže, nakon brze intervencije, otpočela standardna procedura.

- Odmah su se pojavili i forenzičari, tužilac, trajao je taj uviđaj ceo dan. Zato i kažem, svaka čast policiji, ekipi Hitne pomoći koji rame uz rame rade pretežak posao. Odradili su sve profesionalno, pogotovo što uopšte nije lako ni videti, a kamoli iznositi leš koji verovatno desetak dana leži u stanu - prepričava nam detalje horor drame sagovornik sa Bežanijske kose.

Govoreći o svojim pokojnim komšijama, Mijailović kaže da ništa nije ukazivalo da bi moglo da dođe do ovakve tragedije, ali dodaje da je, kao zdravstveni radnik, imao lični utisak da su imali psihičkih poteškoća.

- Ništa nije naslućivalo. Jedino što su bili malo čudni. Po mom mišljenju, kao zdravstveni radnik, delovalo mi je da imaju neke psihičke probleme - rekao je on, naglašavajući da je to njegov lični utisak.

Dodaje da sestru duže vreme nije viđao van stana, dok je brat povremeno izlazio.

- Nju možda mesec dana nisam video da izlazi iz stana. On je izlazio, ali poslednji put sam ga video pre nekih 12 ili 13 dana kako sedi ispred zgrade. Pozdravio sam ga, ali nije odgovorio. Nije bio agresivan niti je bilo šta ukazivalo na ovo - kaže Mijailović.

Mijailović ističe da ga prizor koji je zatekao nije potpuno iznenadio u profesionalnom smislu, jer je tokom dugogodišnjeg rada u zdravstvu viđao slične situacije, ali da je u svakom slučaju, bilo jezivo.

- Radim dugo na terenu, u Hitnoj pomoći, tako da sam se i ranije susretao sa leševima. Ipak, ovo je nezamisliva tragedija, bilo je jezivo i nezamislivo - zaključio je.

Autor: Iva Besarabić