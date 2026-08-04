Zaplenjeno 20 tona upakovane sojine sačme: Policija zaustavila Skaniju kod Klenja, sve oduzeto

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u saradnji sa Regionalnim centrom granične policije prema Bosni i Hercegovini, Stanice granične policije Badovinci, i Policijskom upravom u Šapcu, uhapsili su P. S. (35) iz Raške, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Policija je na putnom pravcu Klenje – Salaš Crnobarski prilikom kontrole kamiona „skanija“ kojim je upravljao osumnjičeni, u tovarnom prostoru pronašla oko 20 tona upakovane sojine sačme, bez prateće dokumentacije.

Roba i teretno motorno vozilo su privremeno oduzeti, uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.

Autor: Iva Besarabić