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Nagurali mu tkaninu u usta kako niko ne bi čuo da zapomaže! Jezivi detalji svirepog ubistva piljara Raše

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK ||

M. Đ. (40) i M. S. (31) uhapšeni su zbog sumnje da su, 2. avgusta uveče, došli u stan na Paliluli i Radivoju G. (73) vezali ruke i noge, a u usta su mu stavili tkaninu kako se ne bi čuo, dok je M. K. (32) uhapšena zbog sumnje da je za to vreme osmatrala ulaz u nameri da ih upozori ukoliko se neko pojavi.

Kako se navodi u saopštenju MUP, oni su uhapšeni zbog sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo teško ubistvo, u saradnji Policijske uprave za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kikinda i PU Subotica, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Sumnja se da su oni, nakon mučenja i ubistva nesrećnog čoveka, iz sefa uzeli, za sada neutvrđeni iznos novca, a prilikom hapšenja dve žene osumnjičene za ovaj jeziv zločin, zatečene su u vozilu marke "Volkswagen", koje su, kako se sumnja, kupile od ukradenog novca.

"Deo novca nađen je u vozilu, kao i prilikom pretresanja stana i drugih prostorija na adresi na kojoj ga je, kako se sumnja, sakrio M. S", navodi se u saopštenju MUP.

Sedamdesettrogodišnji Radivoje G. je u jutarnjim satima pronađen bez znakova života.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, biti privedeni u nadležno tužilaštvo.

Autor: D.B.

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