Uhapšen menadžer pumpe u Zemunu: Sumnja se da je ukrao više od 7 miliona dinara i 28.000 evra

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Službe za suzbijanje korupcije, Odeljenje za borbu protiv korupcije Beograd, UKP uhapsili su G.B. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je kao menadžer jedne benzinske stanice na teritoriji opštine Zemun protivpravno otuđio više od 7 miliona dinara iz blagane pomenute benzinske stanice, kao i 28.000 evra od menačnice, koja posluje u sklopu pomenute benzinske stanice, a koji iznosi su mu bili povereni na radu u subjektu privrednog poslovanja.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Pronevera.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Posebn odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Autor: D.B.