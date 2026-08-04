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Drama u Zemunu: Mladić osumnjičen da je pretukao policajca, pa ukrao tuđe stvari

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 03.08.2026. godine, doveden osumnjičeni D.B. (22) kojem je po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane policijskih službenika PS Zemun određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je u saizvršilaštvu sa maloletnim licem protiv kojeg je postupak razdvojen, izvršio krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323. stav 3. u vezi stava 1. i 2. Krivičnog zakonika, jer je dana 02.08.2026. godine u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun napao službeno lice u vršenju poslova javne bezbednosti-policijskog službenika PS Zemun i naneo mu telesne povrede, kao i krivično delo Krađa iz člana 203.stav 1. Krivičnog zakonika, jer je istog dana oduzeo tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist, na taj način što oštećenom M.S. oduzeo novčanik i kaiš.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni D.B. je negirao izvršenje krivičnih dela koje mu se stavljaju na teret.

Imajući u vidu postojanje osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom D.B.

Autor: D.B.

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