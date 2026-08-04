Brutalno pretučena maloletnica na Novom Beogradu: Vršnjakinje je udarale i šutirale, pa joj SEKLE KOSU!

Jezivo vršnjačko nasilje dogodilo se u ponedeljak na Novom Beogradu kada su dve devojčice, od kojih je jedna maloletna, maltretirale tinejdžerku (17).

Kako piše Telegraf.rs, tinejdžerke su se posvađale na ulici, nakon čega je Ž. A. (23), zajedno sa T. S. (17) brutalno pretukla I. C. (17).

Devojka je, zajedno sa maloletnicom, nasrnula na tinejdžerku i više puta su je udarile rukama u glavu, čupale je za kosu, a potom je šutirale dok 17-godišnjakinja nije pala na zemlju.

Osim što su je pretukle, one su potom pribegle i ponižavanju i maltretiranje se nastavilo tako što joj je Ž. A. na ulici makazama sekla kosu.

T. S. je uhapšena i Više javno tužilaštvo u Beogradu joj je na teret stavilo krivično delo zlostavljanje i mučenje, dok će o potencijalnim sankcijama za T. S. odlučivati odeljenje za maloletnike.

Autor: D.B.