JEZIVE RAZMERE POŽARA U DELIBLATSKOJ PEŠČARI, POGLEDAJTE STRAŠNE SNIMKE: Razbuktala vatra guta sve pred sobom, podignute i VAZDUŠNE SNAGE (VIDEO)

Veliki požar u Deliblatskoj peščari i dalje se gasi, a MUP je angažovao sve raspoložive kapacitete, uključujući vatrogasce, vozila i helikoptere. Ekipe na terenu bore se da stave vatru pod kontrolu i spreče njeno dalje širenje.

Veliki požar u Deliblatskoj peščari ne jenjava, a u borbu sa vatrenom stihijom uključeni su svi raspoloživi kapaciteti MUP-a.

Na terenu su desetine vatrogasaca-spasilaca, više vozila i helikopteri koji iz vazduha gase požarište, dok ekipe pokušavaju da spreče dalje širenje vatre.

Kako je saopštio potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo je sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete u gašenju požara u Deliblatskoj peščari.

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Otkrio je da su angažovani helikopteri Helikopterske jedinice H145 i H215 Super Puma, dok je na požarište stigao i helikopter Kamov Ka-32 kako bi se dodatno pojačali kapaciteti za gašenje požara iz vazduha.

„Na terenu su angažovana 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva. Na mestu intervencije nalazi se i pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, koji neposredno koordinira aktivnostima na gašenju požara.

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Požar je izbio 2. avgusta u mestu Šumarak, u Deliblatskoj peščari. Prvo požarište lokalizovano je 3. avgusta na površini od oko četiri hektara, dok je drugo lokalizovano na površini od oko dva hektara.

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Naši pripadnici nastavljaju intenzivne aktivnosti na potpunoj likvidaciji svih žarišta i sprečavanju ponovnog širenja vatre.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da angažuje sve raspoložive kapacitete sve dok požar ne bude u potpunosti stavljen pod kontrolu“, izjavio je ministar Dačić.

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Autor: D.B.