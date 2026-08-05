NAMAMLJEN, PA SUROVO UGUŠEN, IZ SEFA ODNETO 11.000 EVRA: Brutalni detalji ubistva muškarca na Karaburmi

U Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu saslušani su Mario S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže, koji se sumnjiče za surovo ubistvo iz koristoljublja Radoja G. (73) 2.avgusta, unjegovom stanu na Karaburmi.

Oni su se na ispitivanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Njima je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do mesec dana. VJT je, prethodno, sudiji Višeg suda u Beogradu predložio pritvor po nekoliko zakonskih osnova - zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je zakrivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora veća od 10 godina. Pored toga, način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se stavlja na teret krivično delo teško ubistvo. Zločin je, gotovo u potpunosti, rekonstruisan. U saopštenju VJT se navodi da postoje osnovi sumnje da su se 2. avgusta u večernjim časovima, putničkim automobilom "fiat punto" troje okrivljenih dovezli u blizinu piljarnice i stana Radoja G. u Ulici Salvadora Aljendea.

ISTRAGA

Policija I VJT nastavljaju istragu ovog slučaja. U javnosti se još ne iznose detalji kako su se upoznali Radoje G. i Milica Đ. i koliko je to poznanstvo trajalo pre nego što je skovan plan da se ubije i opljačka. Pre izvesnog vremena, prema svedočenju rodbine i prijatelja, Radoje G. je prodao jednu nekretninu za 180.000 evra. Postoji sumnja da su osumnjičeni očekivali da je taj novac u sefu. Ipak, njihov krvavi plen je bio daleko manji.

Milica Đ. je potom, kako tvrdi tužilaštvo, po prethodnom dogovoru sa Radojem G. inače vlasnikom više lokala u tom delu Beograda, ušla u njegov stan, iznad piljare, koja je, takođe u njegovom vlasništv u. Tada je započela sa spovođenjem plana, koji je skovala sa dvoje saučesnika, a koji je trebao žrtvu da dovede u bespomoćan položaj.

- Započela je sa njim intiman odnos - navodi se, pored ostalog, u saopštenju VJT. - Navela ga je, kako se sumnja, da u potpunosti skine odeću, a potom ga je uz negov pristanak, vezala pertlama za ruke i noge, čime mu je bilo onemogućeno da pruži bilo kakav otpor, nakon čega je u stan ušao Mario S.

Potom su, navodi se u naredbi za sprovođenje istrage, Mario S.i Milica Đ. oborili Radoja G. na pod, stavili mu u usta tkaninu, koju su vezali pertlom preko usta i gurali mu je dublje u usnu duplju - "a glavu mu zabacivali unazad uz trzaje, usled čega je kod oštećenog nastupila smrt".

Mario S. i Milica Đ. su zatim, kako se sumnja, izvršili premetačinu stana i iz sefa uzeli oko 11.000, deo u dinarima, a ostatak u evrima. Za to vreme, osumnjičena Martina K.ostala je u automobilu ispred grade, posmatrala prilaz objektu i bila spremna da upozori okrivljene ukoliko se neko pojavi.

Nakon izvršenog krivičnog dela svo troje osumnjičenih su zajedno pobegli sa lica mesta navedenim vozilom, a potom podelili ukradeni novac.

Policija im je, međutim, za kratko vreme ušla u trag. Identifikovani su i uhapšeni na teritoriji Subotica. Pronađen je i deo novca, koji su odneli iz sefa ubijenog Radoja G.

Autor: D.B.