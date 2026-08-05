NAJSTRAŠNIJA FOTOGRAFIJA POŽARA U SRBIJI: Vatra zahvatila veliku površinu, sve se crveni, dim se diže u nebo

Na području između Ušća i Polumira trenutno divljaju požari, koji su, sudeći prema fotografijama koje kruže društvenim mrežama, epskih razmera.

Vatra je zahvatila veliku površinu, sve se crveni, a sivi dim se diže u nebo, dok se vatrogasci nadljudski bore sa vatrenom stihijom.

Podsećanja radi, veliki požari na otvorenom danas su buknuli u Ibarskoj klisuri duž magistralnog puta Kraljevo - Novi Pazar. Na teren su odmah upućeni vatrogasci-spasioci iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Ušća koji se bore sa vatrenom stihijom.

"Požari gore na četiri lokacije, izmedju Magliča i Polumira. Jedan je pod kontrolom, a očekuje se da će i drugi biti stavljeni pod kontrolu. Sve raspoložive jedinice su na terenu i ulažu nadljudske napore da lokalizuju vatru" rekao je za RINU Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.

Usled požara i gustog dima koji se širi, na pojedinim deonicama smanjena je vidljivost, pa se vozačima savetuje oprez.

Požarima je zahvaćena veća površina, a gašenje otežava nepristupačan teren na kom vatrogasci mogu delovati samo sa naprtnjačama.

Autor: D.B.