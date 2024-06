Preliminarni rezultati jučerašnjih izbora pokazali su da je lista „Aleksandar Vučić, Srbija sutra“ odnela ubedljivu pobedu u 85 gradova i opština.

U Beogradu je koalicija oko SNS-a osvojila 64 mandata.

Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, govorio je za Pink o njegovom susretu sa Lazovićem u Sportskom centu Banjica na dan izbora.

- Juče je bio kol centar u Sportskom centru Banjica u prostoru koju je SNS zakupila na dva dana. Onda su došli neki 'magarci' na čelu sa tim Lazovićem i napravili haos. Pretili ljudima i ženama zavrtali ruke, to nije snimljeno, jer u tom trenutku kamere još nisu bile tu - kaže Vučićević.

On je dodao i da je tamo bila osoba koja je sinoć krvnički pretukla predsednika mesnog odbora SNS-a u Zemun Polju i oca jedne devojke aktivistkinje SNS-a.

Vučićević je rekao i da je njegov sin svojom voljom učestvovao u radu kol centara i kampanji što ga je zbog cele te situacija bil ododatno uznemirilo.

- Ja gledam da sada neko ide da maltretira nečiju decu i morao sam da odem tamo, a taj Lazović on nije normalan on je došao tamo sa autoritetom nekog gazde i Relji Ognjenoviću visokom funkcioneru SNS-a, vidi se to na snimku, počeo da mu se unosi u lice i da provocira sukob. Šta je bio cilj, da se Relja ili neko drugi tamo od nas prisutnih isprovocira da ga gurne, udari i da on to snimi i napravi od njih žrtvu. To je bio juče ceo dan cilj - zaključuje Vučićević.

Dodaje da su oni juče hteli da prekinu izbore jer su znali da gube jer oni su juče izgubili izbore svuda.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa, govorio je o neugodnom susretu sa novinarima u trenutku kada je seo da popije kafu.

Kako je reako oni su došli da provociraju.

- Onaj prvi kada je došao, on je došao za sto nepozvan, to je isto bilo i sa Kesićem koji je doašo tri sata kasnije i onda su tu pokušali da nas provociraju, nas je bilo trojica njih je bilo desetorica - kaže Milovanović.

Milovanović navodi da je svo ovo bila jedna strategija njihova gde su dobili zadatak da naprave bilo kakav slučaj, nisu mogli da nađu nešto da snime.

- U nedostatku toga oni rešavaju da upadaju u kol centre. Kol centri su postali popularni devedesetih godina prošlog veka, najpe u Americi, a u Srbiji ih je uvela Demokratska stranka i oni su legitimni svuda - rako je Milovanović.

Kako je reako vrhunac njihovog ludila je upad u kuće.

- Ovaj upad u piceriju to je upad u kuću čoveku. Upali su u privatnui kuću čoveku i udarili ga - dodao je Milovanović.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, govorio je o tome što novinarima Pinka, Informera, SrpskogTelegrafa nije bilo omogućeno da uđu u opocicione izborne štabove i izveštavaju o izborima.

- To je neka vrsta skandala i to ona vrsta skandala koja je potpuno neprimerena izbornom danu - kaže Vuk Stanković.

On je rekao da elementarna profesionalnost i minimalna politička korektnost i neka demokratska kultura nalažu da svim redakcijama date prostor da izveštavaju.

Kako je rekao njhova poruka je tu da će oni da ruše izbore na tim mestima ukoliko ne bude projektovani ishod koji su stavil na naslovnim stranama ' opozicionih' medija.

- Ovo je poruka uvoda u političku krizu, zato što imaju fikciju i želju da se po svaku cenu vrate na vlast ali bez naroda, to ne može. Ono što se dogodilo opoziciji dogodilo se zbog toga što su oni pripremali terena za tako nešto - kaže Vuk Stanković.

On je dodao da se opozicija na stranačkom planu razjedinila i krenula u rat jedni protiv drugih i time su uneli konfuziju u biračko telo.

Kako je rekao opozicja je od decembra pa naovamo napravila niz taktičkih grešaka i na ključno pitanje političkio i nacionalno sa kojim se suočavamo meseca dan pre izbora napravili su još jednu grešku.

Nakon svih ovih grešaka onda je i ovo što su dobili na izboru mnogo, zakuljučuje Vuk Stanković.