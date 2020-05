Okršaj preko Tvitera završen je tako što je Gajić blokirao lidera PSG.

Lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović i predsednik Pravnog saveta Narodne stranke Vladimir Gajić razmenili su na Tviteru niz uvreda i teških reči, a sve se završilo tako što je Gajić lidera PSG – blokrao na ovoj društvenoj mreži.

Trifunović je u jednom tvitu Gajića nazvao "smrdljivi", na šta je paljba osuta i sa jedne, i sa druge strane.

ili smrdljivi gajić. Nemam dakle, nameru da se ikome za to napušavanje izvinjavam. A to da li vam je majka živa ili ne, o tome vodite računa pre no otvorite usta. Za to, ne odgovaram. S poštovanjem, Sergej Trifunović, predsednik PSG, predsednik UO Podrži život, glumac i čovek. — Dick Whistler (@WhistlerDick) 21. мај 2020.

"Ne žalim se. Naprotiv. To je moj put, ja sam ga birao, svestan da će paranoična, više puta izigrana, gorka svetina, iz ličnog očaja i te napore uvlačiti u blato. Nije problem. To sam, kao što rekoh, ukalkulisao. Znam ja nas. I kao što rekoh u NIN-u jedared: ovo će biti borba za nas, protiv nas. Kad mi međutim dođe tako neko sa društvene mreže koja bi mogla biti dobra platforma za razmenu informacija i mišljenja, a zapravo je deponija očaja, i tu svoju snagu, umesto da iskorosti da pomogne sebi i nekom ko se za niu bori i postsne recimo kontrolor i iz sebe uspe da od svih kvaliteta iscedi samo to, da sam ja izdajnik, da sam uzeo pare od Vučiča, Đilasa, Soroša, koga god-to je isto kao kad mi smrdljivi Zlatibor Lončar kaže da sam uzeo pare od bolesne dece", napisao je između ostalog Trifunović uz sočne psovke dodajući “ili smrdljivi” Vladimir Gajić.

Na to je usledio Gajićev odgovor, a polemika se nastavila uz mnogo uvreda.

Gajić je na kraju blokirao Sergeja, na šta je ovaj završio polemiku sa: "Šta pije lajna?".

Njih dvojica su i početkom ovog meseca ušli u ozbiljan okršaj kada je Gajić na svom Tviter nalogu napisao: “Ako čujete ovih dana da je neko od bojkotaša promenio odluku i izlazi na izbore, nemojte sumnjati, laki keš je u pitanju. Vučić je majstor za to. Benifit za građane neće izostati. Znaće se ko drži do svoje reči, ko je na kojoj strani pred odsudne bitke koje su tek pred nama”.

Na ovaj tvit reagovao je lider PSG Sergej Trifunović, koji ga je podelio, ali uz komentar:

“Ako čujete od nekog recimo advokata da je laki keš u pitanju, ja recimo mogu tom advokatu da ponudim dve opcije: jedna je da kao lice koje dolazi iz pravosuđa dokaže da je laki keš u pitanju, a druga je da mi se u suprotnom bez problema svakako napuši…”.