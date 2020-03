Tramp sazvao HITAN SASTANAK u Beloj kući zbog smrtonosnog virusa!

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da će danas održati konferenciju za štampu zbog širenja novog korona virusa, nakon što se poveća zabrinutost da će epidemija ugroziti ekonomiju.

"Održaću konferenciju za štampu danas u 15.00 sati u Beloj kući. Tema: koronavirus", napisao je Tramp na "Tviteru".

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!