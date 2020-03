KAKO SE IZ AUSTRIJSKOG BARA U ALPIMA PROŠIRILA KORONA PO EVROPI - Slučaj nultog pacijenta u Britaniji sve objašnjava (FOTO)

Takozvani nulti pacijent u Velikoj Britaniji inficirao se koronavirusom u "Ibici Alpa", austrijskom skijaškom centru Išgl, tvrdi više britanskih medija, a u samoj Austriji ponašanje vlasti tog gradića, ali i pokrajine Tirol, nalazi se pod istragom tužilaštva.

Britanski mediji Išgl smatraju mestom koje je doprinelo širenju koronavirusa širom Evrope.

Nulti pacijent, Daren Bland, inficirao se u Išglu, stoji na naslovnoj strani Dejli mejla.

Radi se o jednom 50-ogodišnjem IT ekspertu iz Saseksa, koji je sa prijateljima iz Danske i SAD boravio u Išglu sredinom januara.

Veruje se da se tamo zarazio, a po povratku u Veliku Britaniju Daren Bland inficirao je suprugu Saru i decu.

Touristen aus aller Welt haben sich im Paznaun-Tal mit dem Corona-Virus infiziert. Obwohl es längst Indizien gab, blieben in Tirol Lifte und Bars bis zum Wochenende geöffnet. Ging hier Profit vor Gesundheit? https://t.co/EbxakDzPSH — DER SPIEGEL (@derspiegel) 17. март 2020.

I njegovi prijatelji, dva Danca i jedan Amerikanac, inficirani su tokom skijanja.

Bland je kazao da je bio gost bara "Kicloh", koji se našao u fokusu svetske pažnje, jer se u tom lokalu inficiralo na stotine Skandinavaca.

Porodica Bland nije bila testirana na koronavirus, ali svi simpotomi pokazuju da je on bio nulti pacijent, navode mediji ukazujući da je u Velikoj Britaniji u međuvremenu više od 9.500 inficiranih i preko 460 žrtava.

U Išglu i Tirolu pokušalo se, kako tvrde austrijski mediji, da se zataška afera oko širenja zaraze.

"@gidifeedtv: Britain's patient zero: Sussex IT worker, 50, 'caught coronavirus in party bar at Austria's "Ibiza of the Alps" ski resort that is accused of covering up infections and started spreading it in JANUARY' @Gidi_Traffic pic.twitter.com/zNR705q6ML — 𝔾𝕀𝔻𝕀𝕋ℝ𝔸𝔽𝔽𝕀ℂ (@Gidi_Traffic) 26. март 2020.

Bečki dnevnik Esterajh podseća da je 29. februara kod povratnika sa skijanja iz Islanda konstatovano 15 infekcija, nakon čega su islandske vlasti Išgl proglasile rizičnim regionom.

Island je sve podatke o inficiranima prosledio vlastima austrijske pokrajine Tirol, koje tada nisu delovale.

Austrijski mediji su 5. marta izvestili o oboljevanju Skandinavaca, nakon čega su vlasti Tirola zvale medije i zahtevale da se prestane sa pisanjem da su se Islanđani inficirali u Išglu, navodeći da u tom mestu nema niti jedan slučaj infekcije.

Britain's patient zero? 50-year-old Sussex IT consultant, got infected w/ coronavirus at a party bar at Austria's 'Ibiza of the Alps' ski resort. He may have his his infection and began spreading it in the UK in January, a month earlier than believedhttps://t.co/vuWYAJKQ3g pic.twitter.com/JXp9Yuc4kB — Trisha Posner (@trishaposner) 26. март 2020.

Samo dan kasnije, šalju se lekari u Išgl, kojima se dozvoljava testiranje samo određenih osoba.

Tom prilikom je pozitivno testiran jedan zaposleni u baru "Kicloh", kao i 15 zaposlenih tog lokala, ali direktor za javno zdravlje Tirola Franc Kacgraber i tada tvrdi da je malo verovatno da su se Islanđani zarazili u Išglu.

Tek 10. marta pokrajina Tirol zatvara "Kicloh", kao i druge lokale. Tri dana kasnije austrijska vlada proglašava Išgl i region Pacnauntal regionom visokog rizika i stavlja ih pod karantin. Stranim turistima se dozvoljava da otputuju bez ikakve kontrole, a hotelijeri počinju da otpuštaju zaposlene, koji su verovatno isto imali virus.

Britain's patient zero? Sussex IT worker, 50, 'caught coronavirus in party bar at Austria's "Ibiza of the Alps" ski resort that's accused of covering up infections and started spreading it here in JANUARY'

======https://t.co/AXTHL8fb7r pic.twitter.com/gPSAzdCwI8 — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) 26. март 2020.

Hiljade skijaša želi da napusti Austriju, ali nedostaju letovi, pa mnogi 14. marta ostaju da prenoće u Insbruku, glavnom gradu Tirola, a ispostavilo se kasnije, na osnovu izjava, da su mnogi bili inficirani.

Iako je Tirol žarište infekcije u toj pokrajini 15. marta žičare su i dalje radile, skijaške piste bile pune skijaša.

Zbog infekcije u Išglu brojni stranci su već podneli tužbe, a među njima su Danci, Šveđani, Norvežani, kao i Nemci, pošto je samo u Hamburgu više od 80 zaraženih bilo u Tirolu na skijanju.

Ove nedelje tužilaštvo Austrije pokrenulo je istragu zbog sumnje u zataškavanje i nedelovanje protiv širenja zarazne bolesti, jer postoje naznake da je pojava virusa prećutana.

Takođe i Udruženje za zaštitu potrošača podnelo je tužbu protiv gradonačelnika Išgla, ali i vlasti Tirola.