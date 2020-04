Usvojen pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera MALI: Građanima 100 evra na račun! Od ponedeljka pomoć privrednicima

Vlada Srbije usvojila je danas tri uredbe, kojima se precizira pravni okvir o tome ko će moći da koristi držžavnu pomoć iz paketa ekonomskih mera vrednog 608,3 milijarde dinara, odnosno 5,1 milijardu evra, rekao je na konferenciji za novinare ministar finansija Siniša Mali.

- Pre desetak dana stajali smo Marko Čadež i ja ovde rekli da ćemo da usvojim nove mere. Usvojili smo tri uredbe koje predstavljaju način na koji ćemo da implementramo ekonomske mere. Rekta smo zemlja koja je usvojila mere i krećemo i implementaciju - rekao je Mali.

- Na današnjoj sednici Vlade usvojene su tri mere kojima je obuhvaćemn pravni okvir ekonomskih mera. Krećemo u implementaciju tih mera danas - kaže Mali.

- Pozivam sva preduzeća da iskoriste pogodonisti ovih mera, kako bi što pre isplatili prvi minimalac, i kredite i likvidna sredstava. U četvrtak ćemo usvojiti još dve uredbe za garancijsku šemu sa poslovnim bankama i za poljoprivredna preduzeća - rekao je on.

On je pozvao sve privrednike da od ponedeljka iskoriste ekonomske pogodnosti koje Vlada srbije pruža.

- Program mera težak je 6.098 milijardi dinara. To je polovina našeg godišnjeg budžeta. Odlažemo plaćanje poreza na doprinos i zarare na 3 meseca, ukidmao plaćanje PDV za medicinsku opremu. Novčana pomoć preduzećima je definisana u ovoj uredbi, takođe i za velika preduzeća definisano je i plaćanje 50 odsto minimalca - kaže on.

Kako je naveo današnjom uredbom definisana je i isplata od 100 evra svim punletnim građanima.

- Danas su usvojene tri uredbe. Uredba o održavanju likvidnosti, Uredba o izdavanju dužničkih hartija od vrednosti i Uredba o merama poreske politike - kaže on

Isplata minimalca na namenski račun Isplata minimalnih zarada vršiće se na poseban namenski račun COVID 19 koji će svakom privrednom subjektu biti otvoren kod banke. Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun.

Mere za pomoć privredi i građanima podeljene su u četiri grupe: poreska politika, direktna pomoć, podrška likvidnosti i pomoć svakom punoletnom građaninu posle korona krize.

Kako se navodi u Uredbi, privrednim subjektima - pravnim licima, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica, može da se odloži plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara 2021. Oni imaju pravo i na odlaganje akontacije poreza na dobit za mart, april, i maj 2020. i to do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za ovu godinu.

Kada je reč o uplati bespovratnih novčanih sredstava iz budžžeta, u iznosu od oko 30.000 dinara, na njih imaju pravo: preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja. Isplata će početi u maju i ide u tri rate - maj, jun i jul.

Oni imaju pravo i na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod, za mesec mart, april i maj 2020. Od 4. januar 2021. sve ove obaveze moguće je na 24 jednake mesečne rate bez kamate.

Veliko pravno lice ima pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50 odsto osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja.Isplata će se takođe vrššiti u maju, junu i julu, u iznosu 50 odsto minimalne zarade za mesec mart.

Kako se navodi u uredbi pravo na odlaganje poreskih obaveza nemaju velika pravna lica - banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca.

"Pravo na pomoć za firme koje nisu smanjivale broj zaposlenih"

Pravo na korišćenje ekonomskih mera imaju firme u privatnom sektoru pod uslovom da od 15. marta 2020. do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020.

Pogodnosti mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine.Uslov za privredne subjekte je i da su pre 15. marta 2020. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV.

"Mere su realnost"

Marko Čadež, predsednik PKS rekao je da su ove mere relanost.

- Vlada je usvojila ove mere kako bi Srbija preživela ovaj period i da bismo krenli dalje nakon završetka ove situacije - kaže Čadež.

- Od devetog marta u bokadi je ostlao preko 900 privrednih subjekata. Najviše je blokiranih preduzetnika i privrednih društava, za njih od ponedeljka počinje nova nada - kaže Čadež.

Kako je rekao molba svim privrednim subjektima je da iskoriste ove pogodnosti kako se ne bi došlo u težu situaciju.

Četiri grupe mera - procedure jednostavne

Mere za pomoć privredi i građanima podeljene su u četiri grupe: poreska politika, direktna pomoć, podrška likvidnosti i pomoć svakom punoletnom građaninu posle korona krize.

Usvojene su tri uredbe na današnjoj sednici Vlade. Prva uredba se odnosi na mere poreske politike i njom je definisano odlaganje poreza i doprinosa za zaposlene i akontacije poreza na dobit za 2020. godinu. Svi privredni subjekti mogu da koriste pogodnosti ove uredbe ako od 15. marta nisu otpustili više od 10 odsto radnika", rekao je ministar finansija i objasnio da je želja bila da privrednici uz što manje muka, skoro automatski se prijavljuju za ove pogodnosti.

- Imate obrazac PPP-PD, i samo u kvadratić treba da upišete datum 4. januar 2021. Tako se automatski u sistemu Poreske uprave odlaže plaćanje poreza i doprinosa na zarade, i akontacije poreza na dobit. Automatski se preduzeće tako prijavljuje i za dobijanje tri minimalca za zaposlene- rekao je Mali i pozvao privrednike da se prijavljuju, da se do kraja aprila završi procedura i da već početkom maja krenu isplate.

Procedure su jednostavne i privrednici samo preko Poreske uprave treba da odaberu u kojoj poslovnoj banci žele da im se otvori namenski račun preko koga će ići sredstva od države.

- Privrednici se obavezuju da tri meseca nakon isplate poslednjeg minimalca, na primer u junu, ne smeju da smanjuju broj zaposlenih, da otpuste ljude u tom periodu - rekao je.