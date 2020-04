POSLE 1. MAJA KRUCIJALNE ODLUKE! Dr Kon: Ovo je epilog borbe protiv epidemije

Prema njegovoj oceni, situacija će biti značajnije bolja u naredne dve nedelje, a posle 1. maja mogu se očekivati i neke "krucijalne odluke".

Iako se apsolutni broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom povećava, procentualno gledano u odnosu na broj testiranih - on se smanjuje, posebno u Vojvodini i Beogradu, rekao je doktor Predrag Kon i dodao da to pokazuje da virus gubi snagu.

Iako je već nekoliko dana broj novootkrivenih slučajeva preko 400 dnevno, Kon napominje da to jeste povećanje apsolutnog broja, ali da se prati procenat od broja testiranih, kojih je sada preko 3.000 dnevno.

On ističe i situaciju u gerontološkom centru u Nišu, gde je bilo preko 150 potvrđenih slučajeva posle čega je, kako kaže, trebalo ispitati sve kontakte. Usledila je reakcija još 15 ustanova za socijalno zbrinjavanje, koje su prema rečima sagovornika pravovremeno reagovale.

Kon napominje da postoji razlika u broju obolelih zavisno od delova zemlje, pa se veći broj registruje u Nišu, Požarevcu, Paraćinu, Ćupriji, dok se Blace pojavilo kao novo žarište.

- To je pitanje da li je to zbog tih ustanova za negu osoba sa posebnim potrebama jer je tamo otkriven veliki broj pozitivnih. Čak se i ponavljaju rezultati jer se misli da je došlo do kontaminacije u laboratoriji - rekao je Kon.

Šta je u Vojvodini i Beogradu

Ipak, delovi zemlje u kojima živi najveći broj stanovnika, Vojvodina i Beograd, beleže pad pozitivnih nalaza. Kako kaže, oko 10 odsto testiranih je pozitivno, a u nekim delovima se virus gubi potpuno. Kon ističe da to pokazuje da virus gubi snagu.

- To jesu pozitivne vesti, što pokazuje da smo pri kraju maksimuma i prilikom ulaska u sedmu nedelju ne bi trebalo da bude iznenađenja - napominje dr Kon.

Prema njegovoj oceni, u naredne dve nedelje imaćemo značajnije bolju situaciju, što će kaže biti trenutak kada ćemo donositi neke krucijalne odluke.

- To je otprilike kraj aprila, ili početak maja. Možda eventualno posle praznika Prvog maja - napomenuo je Kon.

Važna poruka patrijarha

Srpska pravoslavna crkva i država dogovorile su se da se tokom uskršnjih praznika poštuju preporuke države. Kon napominje da je izuzetno zahvalan patrijarhu Irineju zbog izjave koju je dao.

"Mislim da je jako važna u ovom trenutku. Bila je krajnje ozbiljna moralna dilema pred stručnim delom kriznog štaba jer je morao da zauzme jasan stav po tom pitanju. Nikome od nas nije u interesu da zabranjuje kretanje, to su teške preporuke, a kamoli odluke. Ov onije borba nekog stručnog tima ili kriznog štaba, ovo je borba cele Srbije, srpskog naroda, pravoslavnog i ostalih vera. Moramo biti zajedno i moramo da se razumemo. Izuzetno mi je značila ta izjava i podrška njegove svetosti", ističe Kon.

On kaže da nije siguran da će crkve ostati prazne u nedelju, ali da je važno što je duhovni predvodnik saopštio to što je saopštio.

- Ne može se protiv nekih ubeđenja i uverenja na silu, to je mnogo jako i ne treba na tome previše insistirati. Ali je bitno ono što je izrečeno. Niko iz kriznog štaba nikad nije imao ništa protiv proslave praznika kao što je Vaskrs - napominje Kon.

Proslava Uksrsa proteći će u najdužoj zabrani kretanja do sada. Kon kaže da je stav struke uvek bio da se zabrane kontakti, a da je dosadašnja situacija pokazala da je to moguće samo policijskim časom.

Govoreći o poštovanju mera koje je donela država, on kaže da ih se jako mali broj građana ne pridržava, ali da je u ukupnoj situaciji brojnost tih koji ne poštuju dovoljno velika da zakomplikuje stvar svima.

Veliko hvala državi!

U Srbiji je koronavirusom do sada zaraženo oko 600 zdravstvenih radnika, što je oko 12 procenata ukupno zaraženih. Gost Novog dana kaže da je u jednom trenutku presek u Evropi bio da je između 10 i 26 odsto medicinskih radnika zaražen.

Dodaje da se rezultatom od 12 odsto ne može pohvaliti, ali da je Srbija imala sreću što nas virus nije zahvatio odmah i što je bilo vremena da se nabavi zaštitna oprema.

- Mora da se naglasi da je vlast podržala sve odluke, da je uspela da za jedno vreme nabavi opremu masovno koliko nam je bila potrebna. Činjenica je da je nismo imali dovoljno na početku, kao što je činjenica da su svi izjavljivali da su je imali iako su znali za situaciju u Kinu, ističe Kon. On dodaje da se reagovalo relativno brzo i da je stigla oprema prvo iz Kine, potom iz Rusije, a zataim su domaći proizvođači dopunili ono što je nedostajalo. Za relativno kratko vreme smo bili u situaciji da oprema mora da se štedljivo koristi. Jasno propisane mere gde se i šta primenjuje, morate da odredite šta su prioriteti i to je učinjeno. Sa dolaskom opreme menja se i mogućnost njenog korišćenja - objašnjava Kon.

Kada je u pitanju nepripremljenost države na pandemiju, on kaže da tu ne postoji pojedinačna krivica, već krivica čitavog društva.