KORONAVIRUS SLABI, ALI JE JOŠ OPASAN ZA POJEDINE GRAĐANE: Stručnjaci utvrdili vezu između virusa i štetnih navika

Naučnici iz Kine, Južne Koreje i SAD ukazuje da su pušači u skoro dvostruko većem riziku da dobiju težak oblik kovida.

Pušači su u opasnosti od koronavirusa, ukratko bi moglo da glasi globalno upozorenje stručnjaka, ali i naših pulmologa.

Svi smo se opustili posle ukidanja vanrednog stanja, ne nosimo više maske i ne držimo distancu, ali virus je još među nama, a Beograd je novo žarište pošto je 75 odsto novozaraženih u prestonici.

Mnogi od nas su pušači i u velikom riziku od težih formi bolesti, na šta upozoravaju nedavne studije iz Kine, Južne Koreje i SAD, koje kažu da su pušači i bivši pušači, uključujući korisnike e-cigareta, u dvostruko većem riziku da dobiju težak oblik kovida od nepušača, objavio je Univerzitet Kalifornije u San Francisku.

- Pušenje je povezano sa znatno većim rizikom od napredovanja infekcije - izjavio je profesor medicine Stenton Glanc, a preneo CNN. Radovi objavljeni u Kini, Južnoj Koreji i SAD pokazuju da je oko 30 odsto pacijenata, koji su bili pušači, razvilo teže oblike bolesti, u poređenju sa 17,6 odsto nepušača.

Prim. dr Tatjana Radosavljević, pneumoftiziolog, kaže za Kurir da je sve to tačno i ne samo kada je kovid u pitanju već i za druge plućne bolesti. - Pušenje slabi lokalnu imunološku odbranu respiratornog sistema. To znači da su odbrambeni mehanizmi, mi ih zovemo treplje, koje imaju ulogu da prirodno izbacuju čestice iz pluća, vrlo usporeni ili uništeni, što virusu otvara put do pluća - objašnjava sagovornica Kurira.

Prema njenim rečima, kad je virus već u plućima, a pušenje utiče loše na stvaranje prirodne sluzi surpakfanta, onda se u tim organima pojavljuje gusta lepljiva sluz koja onemogućava rad tih organa.

Ovo sve je opomena za dalje, bez obzira na to što veliki broj zaraženih u ovom trenutku nema teške simptome kovida, što potvrđuje Darija Kisić Tepavčević, epidemiolog, i dodaje da je "velika većina novozaraženih iz Beograda i da su epidemiološka istraživanja pokazala da je do prenošenja infekcije došlo u zatvorenom prostoru, na proslavama, gde su bila veća okupljanja". Ona je istakla da više od 75 odsto svih novopotvrđenih slučajeva nema nijedan simptom infekcije i da ne bi ni bili otkriveni da nisu testirani i da se za njima nije tragalo.