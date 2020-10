SVE VEĆI BROJ OBOLELIH OD KORONE U REGIONU, a jedan podatak posebno brine!

Broj obolelih od koronavirusa u regionu nastavlja da raste, pa većina zemalja beleži neslavne crne rekorde po broju novoinficiranih kovidom. Takođe, beleži se i porast broj pacijenata kojima je neophodno bolničko lečenje.

U Severnoj Makedoniji 1.085 novozaraženih, 12 smrtnih slučajeva

U Severnoj Makedoniji registrovano je 1.085 novih slučajeva korona virusa, što je novi najviši dnevni broj, a umrlo je još 12 osoba, saopštilo je večeras Ministarstvo zdravlja.Novi rekordni broj zaraženih potvrđen je sa 3.294 testiranja u prethodna 24 sata i prvi put je prešao 1.000.

Od korona virusa u Severnoj Makedoniji preminule su 994 osobe, ukupan broj dijagnostikovanih od početka epidemije je 31.572, a aktivnih slučajeva ima 9.847.

Institut za javno zdravlje registrovao je da su ozdravila još 283 pacijenta, pa je broj izlečenih porastao na 20.731.

Od početka pandemije u Severnoj Makedoniji je urađeno 249.399 testova na prisustvo korona virusa.

U BIH 1.995 novih slučajeva korona virusa, preminule 22 osobe

U Bosni i Hercegovini u poslednja 24 časa registrovano je 1.955 novih slučajeva korona virusa, od ukupno 4.018 testiranih laboratorijskih uzoraka, a preminule su 22 osobe.U Federaciji BiH registrovano je 1.070 novih slučajeva zaraze korona virusom, od testiranih 2.217 uzoraka.

U tom bh. entitetu preminulo je 15 osoba.

Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima.

U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj testirana su 1.674 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 842 osobe.

Institutu za javno zdravstvo RS prijavljeno je da je preminulo sedam osoba, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona.

U Brčko distriktu su registrovane 43 novozaražene osobe.

Od početka pandemije u BiH je od korona virusa obolelo ukupno 50.090 osoba, oporavilo se njih 29.613, a 1.236 je preminulo.

Trenutno su aktivna 20.733 slučaja.

U Crnoj Gori 275 novozaraženih, preminulo sedam osoba

U Crnoj Gori je u poslednja 24 sata, na 734 testirana uzorka, potvrđeno 275 novih slučajeva korona virusa, a preminulo je sedam osoba, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.



U saopštenju se navadeno da je ukupan broj preminulih povezanih sa kovid-19 infekcijom od početka juna 292, a od početka godine 301.

U Hrvatskoj skoro 2.800 novih slučaja kovida-19

Hrvatska u poslednja 24 sata beleži 2.769 novih slučaja zaraze korona virusom, saopštio je Nacionalni štab.

Aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 15.952, prenosi portal Indeks.

On njih je 1.049 na bolničkom lečenju, a na respiratoru je 82 pacijenta.

Preminulo je 15 osoba.

Od 25. febraura, kada je zabeležen prvi slučaj kovida-19 u Hrvatskoj, do danas je ukupno zaraženo 49.316 osoba novim korona virusom, od kojih je 546 preminulo.

Ukupno se oporavilo 32.818 osoba, od toga 1.908 u poslednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 27.940 osoba. Do danas su ukupno testirane 494.022 osobe, od toga 8.741 u poslednja 24 sata.

Slovenija: 1.797 novih zaraza, epidemija ne jenjava

U Sloveniji je u poslednja 24 sata od 6. 710 testiranih na korona virus infekcija potrvrđena kod 1.797 osoba, objavio je danas portparol slovenačke vlade za Kovid-19 Jelko Kacin.

Danas je samo jedna infekcija manje zabeležena u odnosu na prethodni dan, a udeo pozitivnih testova smanjen je na 26,78 odsto, ali epidemiolozi upozoravaju da to ne znači da epidemija jenjava i da se trend poslednjih dana promenio jer se od srede primenjuje izmenjeni protokol testiranja ciljnih grupa, prenela je Hina.

To znači da lekari primarne zdravstvene zaštite više ne upućuju na testiranje one koji pokazuju znake bolesti i imaju blaže simptome, već samo one sa težim oblicima bolesti, zaposlene u zdravstvu i staračkim domovima.

Crni rekord u Mađarskoj: Skoro 4.000 novih slučajeva



Mađarska je danas prijavila rekordni porast novih infekcija korona virusom u jednom danu, zabeleživši gotovo 4.000 novih slučajeva.

Mađarske vlasti danas su prijavile 3.908 novih slučajeva, dok je broj pacijenata u bolnicama prvi put premašio 4.000, prenosi Rojters.

Broj preminulih od kovid-19 porastao je za 51, na 1.750.

U Rumuniji 5.753 novozaraženih, umrla 101 osoba

U Rumuniji je u poslednja 24 sata Kovid-19 potvrđen kod 5.753 osobe, dok je preminula 101 osoba.

Ukupno je do sada zaraženo 241.339 ljudi. Broj preminulih popeo se na 6.968.

U Rumuniji je u petak registrovano 6.546 novozaraženih, što je rekordan broj novih slučajeva od početka pandemije.

Rekordan broj novozaraženih i u Bugrskoj, umrlo 29 osoba

U Bugarskoj je u poslednja 24 sata registrovan 2.891 novi slučaj korona virusa, najviše u jednom danu od početka pandemije, a umrlo je 29 pacijenata.

Aktivnih slučajeva trenutno je 29.910, od kojih je hospitalizovano 2.447, uključujući 165 na intenzivnoj nezi.



Ukupno je od početka pandemije zaraženo više od 51.000 ljudi, a broj preminulih popeo se na 1.254, prenosi BTA.