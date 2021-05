ŠOK! Evo koliko je Fajzer zaradio ove godine od najpoznatije vakcine protiv korone

Prošle godine, trkajući se da razviju vakcinu u rekordnom vremenu, Fajzer je doneo veliku odluku. Za razliku od svojih rivala, koji su se zakleli da će odustati od profitiranja na sopstvenim vakcinama tokom pandemije korona virusa, Fajzer je planirao upravo suprotno, piše Njujork Tajms.

Kompanija je sada objavila koliko je njihova vakcina zaradila novca.

Vakcina je donela prihod od oko 3,5 milijarde dolara, gotovo četvrtinu njihovog ukupnog prihoda, saopštio je Fajzer. Vakcina je definitivno bila njihov najveći izvor prihoda.

Njujorški proizvodjač lekova i njegov nemački partner u proizvodnji te vakcine, firma BioNTek, izvestili su da su u prva tri meseca zabeležili prodaju cepiva u iznosu od 3,46 milijardi dolara, te da sada predviđaju da će u celoj 2021. godini prodaja dostići oko 26 milijardi dolara, a ne oko 15 milijardi dolara, kako su prognozirali ranije, prenosi AP.

Za razliku od na primer Moderne, Fajzerova vakcina nije ključna za poslovanje ove kompanije. Prošle godine Fajzer je zaradio 9,6 milijardi dolara profita, pre nego što je vakcina protiv korona virusa imala bilo kakav uticaj na njene rezultate, piše Njujork Tajms.

Fajzer je, kako se navodi, takođe mistifikovao mnoge poteze vezane za profitabilnost od prodaje svojih vakcina. Tako im recimo, SAD plaćaju oko 19,5 dolara za svaku dozu njihove vakcine, dok su sa Izraelom dogovoriili kupoprodajnu cenu od oko 30 dolara po dozi.

U nekim slučajevima, kao u skorašnjem dogovoru sa Evropskom unijom o prodaji 1,8 milijardi doza svoje vakcine, kompanija nije uopšte otkrila cene.

Cena za SAD je na nivou vakcina za sezonski grip i znatno je jefitinija od nekih drugih vakcina, koje mogu koštati i po nekoliko stotina dolara.

- Cena ne deluje visoka, čak i ako ne provodite puno vremena razmišljajući o lekovima na recept - kaže Stejsi Dustezina, vanredni profesor zdravstvene politike na Univerzitetskom medicinskom centru Vanderbilt, i dodaje da ako pogledate bilo koji recept koji popunite, teško da ćete pronaći bilo šta za 20 dolara.

Dobit i princip

- U Fajzeru verujemo da svi ljudi zaslužuju da bude saslušani i zbrinuti, rekao je izvršni direktor Albert Bourla u januaru kada je kompanija najavila da će se pridružiti Kovaksu.

Ipak, čini se da je kompaniji prioritet prodaja doza po višim cenama.

- Uprkos svim razgovorima o Kovaksu, oni su mnogo više zainteresovani za bilateralne ugovore, jer tu zarađuju, rekao je direktor odeljenja za globalizaciju i razvojne strategije na Konferenciji Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju u Ženevi, Ričard Kozul-Vrajt.

Fajzer deli svoj profit sa Bajontekom.

Vakcine će nastaviti da donosi profit ovim dvema kompanijama, jer će se vakcinacija, najverovatnije, redovno ponavljati jednom godišnje.

"I bez vakcina rast od 6 odsto godišnje"

Iz Fajzera su naveli da je, čak i bez prodaje vakcina, kompanija na putu ostvarenja svog cilja o povećanju prihoda za najmanje 6 posto svake godine do 2025.

Prodaja Fajzerovih lekova protiv raka skočila je za 18 odsto, a prodaja lekova koji se daju u bolnicama porasla je za 11 procenata.

Kompanija sada predvidja zaradu za celu godinu u rasponu od 3,55 do 3,65 dolara po akciji, u odnosu februarsku prognozu od 3,10 do 3,20 dolara po akciji, i očekuje prihod izmedju 70,5 milijardi i 72,5 milijardi dolara, umesto ranije predvidjenih 59,4 do 61,4 milijarde.



Fajzer je poručio da ove godine može da proizvede dve milijarde doza vakcina, uključujući 200 miliona doza obećanih SAD-u do kraja maja.

Na trgovanju pre otvaranja NJujorške berze, akcija Fajzera je porasla za 52 centa na 42,35 dolara, dodaje AP.