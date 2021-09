'ONI KOJI PRIME DVE VAKCINE NE UMIRU' Dr Jerkan: Ako vas boli glava nemojte misliti da su sinusi ili promaja, već idite na pregled

Direktor Doma zdravlja u Nišu dr Milorad Jerkan kaže da je juče u ovom gradu bilo 235 pozitivnih pacijenata, što je izuzetno veliki broj obolelih od kovida koji se ne pamti od marta kada ih je bilo 306. Ono što zabrinjava lekare je i veliki broj dece na pregledima - od 130 mališana koji su bili juče (101 je prvi put pregledan), 51 je bio pozitivan.

- Biće velika gužva i danas, očekujem ukupno bar 1.700 pregleda iz svih starosnih grupa, od kojih je prvih pregleda oko 500 - 600. Ide strašnom brzinom. Najviše obolelih je u kategoriji od 25 do 40 godina tako da naredni udar koji može da se desi treba očekivati u radnom stanovništvu u kolektivima. Među obolelim decom imamo ih u uzrastu od 4 do 14 godina. Gde otkrijemo obolele učenike, odmah idemo do škola i obaveštavamo ih - kaže dr Jerkan.v

On kaže da nema više mnogo starih bolesnih sugrađana te da oni koji se zaraze a vakcinisani su, preleže sa blažom slikom.

-Oni koji prime dve vakcine, oni ne umiru. Dobiju infuziju, lekove i brzo se oporavljaju. Od 235 pozitivnih koji do zabeleženi juče, vakcinisanih je bilo od 10 do 20 odsto. Oni su imali blaže simptome, ali su pozitivni. Mlađi su uglavnom nevakcinisani sa lošom kliničkom slikom. Mahom ih sve šalju kod infektologa gde je urađeno 80 rendgengrafija. Suština je svi koji su vakcinisani daju lakše kliničke slike i sa određenom klasičnom terapijom se oporavljaju. Molimo naše sugrađane i građane Srbije da ne leče sami sebe, da ne čekaju ako ih malo boli grlo ili imaju kijavicu već da dođu na pregled. Da ne misle da je promaja ili sinusi ako imaju karakterističan bol u frontalnom delu glave, ako osete malaksalost koje je nespecifična ili bolove u zglobovima, savetuje dr Jerkan.

U Nišu je otvorena i treća kovid ambulanta tako da se osim u Duvaništu i naselju Branko Bjegović, Nišlije mogu pregledati i u ambulanti Sportskog dispanzera u Čairu.

-Nekako je sada u Čairu najveća gužva jer smo i tamo obezbedili rendgen. Tamo će velikoj sali biti infuzioni centar sa 20 kreveta gde će ljudi moći da primaju infuzije i ujutru i uveče, kaže dr Jerkan.

