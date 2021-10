KOJA JE SLEDEĆA MERA I DA LI ĆE PROPUSNICE VAŽITI 24 SATA? Iz Kriznog štaba otkrivaju šta nas očekuje narednih dana

Nakon kovid propusnica u kafićima, lekari traže nove mere.

Šta će i kada biti uvedeno?

Novčano kažnjavanje za sve one koji borave u ugostiteljskim objektima bez validne kovid propusnice počinje večeras. Istovremeno, iz Kriznog štaba najavljuju pooštravanje mera i nove odredbe koje će se odnositi na kovid propusnica.

Onlajn nastava, kovid sertifikati koji će biti neophodni u u gostiteljskim objektima 24 sata i proširenje njihove primene na druge institucije, samo su neki od predloga medicinskog dela Kriznog štaba. Ipak, sa time će morati da se sačeka sve dok se ne vidi kakvu su rezultati sertifikata u praksi, kažu za MONDO iz Kriznog štaba.

Iz Kriznog šaba su rekli da će lekari sasvim sigurno prvom prilikom tražiti da se mere pooštre, da se kovid sertifikati uvedu za 24 sata i da nastava pređe na onlajn.

"To je nešto o čemu se govori i u medijima. Ipak, to je mera koja može da zaživi tek nakon što se vidi kako fuinckionišu kovid propusnice u praksi i nakon što se taj sistem razradi. Za to će trebati bar nedelju ili dve dana. Nakon toga očekujem nove dopune i proširenje odredbi, koje će se postepeno pojačavati. Siguran sam da će propusnice na kraju važiti 24 sata za kafiće, drugačije nema smisla", kažu iz Kriznog štaba za MONDO.

S druge strane, verovatnoća za potpuni prelazak na onlajn nastavu je velika, ali će tu takođe morati da bude određenih "modifikacija", napominju iz štaba.

ZA DESET DANA NOVE MERE?

Govoreći o tome može li kažnjavanje za one koji nemaju propusnicu posle 22 sata da popravi situaciju, Đerlek kaže da se to ne shvata kao kažnjavanje, legitiman je potez da država zaštiti zdravlje i živote građana, a da su kovid propusnice upravo jedan od načina za to.

"Stav Ministarstva zdravlja je da ćemo sačekati sedam do deset dana i ako bude pozitivnog efekta bićemo zadovoljni, ako ne bude Ministarstvo će na Kriznom štabu tražiti rigoroznije i mnogo efektivnije mere", rekao je Đerlek i dodao da bezbedna vakcina nema alternativu, pogotovo kada smo dobili našu, Torlakovu vakcinu.

TIODOROVIĆ OČEKUJE OŠTRIJE MERE

Prema rečima epidemiologa i člana Kriznog štaba prof. dr Branislava Tiodorovića, kovid propusnice su samo uvod i najava za mere koje će biti uvedene, i on je već prethodno procenio da se "sigurno neće na tome stati".

"Mi i dalje smatramo da ovo što je donešeno predstavlja samo početak. Treba postepeno da počnemo da pripremamo kovid potvrde, gde postoji najveći rizik. 22 sata je vreme kada imamo najviše mladih ljudi, za koje znamo da najviše sada oboljevaju ali i prenose koronu, i oni su tada u klubovima, kafićima i drugim objektima. Sve će to važiti dok vidimo ovih desetak dana kako je oročeno, a iza toga ćemo verovatno morati da uvedemo i oštrije mere", istakao je Tiodorović za "Euronews".

Autor: