DA LI ĆE KOVID PROPUSNICE ZAŽIVETI U SRBIJI? Stručnjaci sukobljeni oko ove mere, objasnili zbog čega JE VAŽNA!

Brojke u porastu, a pitanje kovid propusnica i dalje nije rešeno.

Zbog svakodnevnog povećanja broja zaraženih korona virusom u Srbiji, uglavnom nevakcinisanih građana, veliki broj stručnjaka zalaže se za uvođenje kovid propusnica.

Međutim, ni njihovi opravdani razlozi, ni mnoga apelovanja nisu urodila plodom, jer i dalje nema konačne odluke povodom ovog pitanja.

Cilj uvođenja ovog modela pomogao bi da se kontroliše epidemiološka situacija, smatraju epidemiolozi jer bi se tako sprečilo mešanje vakcinisanih i nevakcinisanih građana u zatvorenom prostoru, ali se ovog puta čeka odgovor sa pravnog aspekta.

Iako se ovaj model uspešno sprovodi u mnogim evropskim zemljama, Srbija ga ne uvodi jer bi to navodno, prema nekim tumačenjima, bilo protivno ustavu. Odgovor na ovo pitanje potražili smo od stručnjaka, a evo kakvo je njihovo mišljenje.

- Jedini ko je merodavan da da odgovor na ovo pitanje je Ustavni sud. On jedini ocenjuje ustavnost neke mere, nekog propisa, nekog akta vlasti - kaže Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Marinović ističe da prema njegovom ličnom mišljenju postoji mogućnost uvođenja ovog modula gde ljudska prava ne bi bila povređena.

- Ukoliko bi se uvele kovid propisnice za vakcinisanisane za ostvarenje osnovnih prava kao što su u ulazak u prodavnicu, kod lekara ili slično to bi bilo kršenje ljudskih prava. A ukoliko bi se ova prava uvela za neke događaje od kojih život ne znači kao što su pozorišne predstave, koncerti, utakmice, moglo bi da bude prihvatljivo, jer to je ipak stvar izbora. Međutim na ono od čega zavisi ljudski život ne bi smelo da bude ograničenja ljudskih prava bez obzira da li je neko vakcinisan ili ne jer to je ipak ljudsko pravo da sam izabere da li će se vakcinisati - objašnjava Milan Marinović.

Kovid propusnice još nisu predmet razmatranja Suda

- Ustavom Republike Srbije utvrđene su nadležnosti Ustavnog suda, a Zakonom o Ustavnom sudu postupak pred Sudom. S tim u vezi, Ustavni sud se o spornim ustavno-pravnim pitanjima izjašnjava aktima koje donosi u postupcima pred Sudom.

Ukoliko se pred Ustavnim sudom nađe predmet koji se tiče, kako navodite "kovid propusnica“, Sud će se o tome izjasniti u aktu koji u tom predmetu donese - odgovorili su iz Ustavnog suda.

Kako druge zemlje mogu?

Dok se u našoj zemlji ovaj model ne mešanja vakcinisanih sa vakcinisanim na javnim mestima uspešno sprovodi, u našoj zemlji samo se o tome priča. Kako oni mogu a mi ne?

- Ne znam kako to pokrivaju pravno, pretpostavljam da su svi Ustavi u modernim zemljama, posebno u Evropi slični po sadržini ljudskih prava i načinu njihove zaštite - kaže Marinović i ističe da članice EU imaju i organe koji su zajednički pa smatra da verovatno i njih treba da poslušaju.

Napominje da su za vreme vanrednog stanja neka ljudska prava bila suspendovali a neka smo ograničena ali da je to u tom trenutku bilo opravdano jer je postojao viši cilj. Kako kaže kada je vanredno stanje uvek se gleda taj treći cilj.

Uvođenje propusnica mora da bude postupan proces

Imajući u vidu da su mnogi stručnjaci među kojima i članovi Kriznog Štaba nedavno insistirali na uvošenju ovog modula, očekivalo se da će na jučerašnjoj sednici i biti usvojen, međutim, poverenik za zaštitu informacija od značaja satra da ovo treba da bude postupan proces.

- Mora postupno da se pristupi ovom pitanju i ne može da se radi na prečac. Koliko bi trajalo to bi procenio onaj nadležni organi koji bude rešavao ovo pitanje - kaže Marinović.

On napominje da u ovom procesu treba uzeti u obzir sve posledice i dobiti uvođenjem kovid propusnica.

- Treba dobro o pogledati sve posledice toga. Koja ljudska prava bi se ograničila i na koji način. Koliko dugo. Neko trajno ograničenje, posebno osnovnih ljudskih prava, to bi bilo svakako u kršenje građanskih prava. Međutim, privremeno, dobro obrazloženo, sa dobrim razlogom i rezultatima i uzrocima, sa pozitivnim posledicama koji se žele postići to može, ali sve to treba dobro objasniti ljudima a to je najvažnije.

U svetu je problem komunikacija između građana i vlasti.

- Vidim da u svetu, tamo gde su protesti najveći problem predstavlja komunikacija između nadležnih organa i dobrrog dela građana koji se protivi merama. Zbog toga je jako važno da nadležni organi objasne ljudima zbog čega bi moglo doći do uvođenja propusnica za nevakcinisane, i to dobro da se objasni i na vreme pripreme građani da ne bi bilo iznenađenja - objašnjava Milan Marinković.

Kovid propusnice i jesu i nisu protiv Ustava

Gledajući striktno po Ustavu uvođenje kovid propusnica kojima bi bila ograničena neka ljudska prava proizvelo bi njegovo kršenje imajući u vidu odredbe o zabrani diskriminacije. Međutim postoji i drugo gledište kojim bi uvođenje ovog modula bilo potpuno opravdano.

- Pitanje je malo komlikovano i teško je odgovoriti da li bi uvođenje kovid propusnica bilo protivustavno ili ne. Zakon o zabrani diskriminacije i odredba u Ustavu kaže da je zabranjena svaka diskriminacija građana, pa ako to sagledamo zaista ima elemenata diskriminacije. Ako striktno gledamo Ustav onda bi bilo kršenje. Međurim, postoji drugo mišljenje. Ustav ima odredbu koja kaže možete stanovništvu ograničiti slobodu kretanja zbog zaštite od zarazne bolesti i ima odredbu kojom se kaže da smete da ograničite ustavna prava u svrhe i ciljeve koje ustav dopušta pri čemu ta ograničenja moraju da budu zakonom propisana - objašnjava advokat Veljko M. Veličković.

On smatra da prema Zakonu o zaštiti zaraznih bolesti, i odluci Evropskog suda, ova odluka može biti doneta.

- Mi imamo važeći, Zakon o zaštiti zaraznih bolesti. Prema tom zakonu ako postoje interesi koji su u pitanju za ljudsko zdravlje, moglo bi biti ograničavanja ljudskih prava pa i slobode kretanja, iz svega toga bi proizašlo da ima elemenata da se to uradi - tvrdi advokat Veličković.

On smatra da je sada pitanje da li je pretežnija eventualna zaštita zdravlja građana ili ograničavanje građanima slobode kretanja i drugih prava što bi se postiglo kovid propusnicama pre svega pitanje za Ustavni sud.

Advokat ističe da je u Francuskoj Ustavni sud doneo odluku da to sme da se radi i da je Evropski sud doneo odluku da je vakcinacija dece obavezna. Pa prema tome, zaključuje da bi u nekom trenutku to trebalo da uradi i Ustavni sud u Srbiji.

- O ovom pitanju bi u nekom momentu Ustavni sud u Srbiji morao da donese odluku jer je suština cele priče koji je interes pretežniji, da li interes zaštite zdravlja ili interes prava građana. O takvim pitanjima koji je interes pretežniji mora sud da preseče - zaključuje advokat Veljko M. Veličković.

Đerlek smatra da bi kovid propusnice dale rezultat

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek u razgovoru nedavno je rekao da primeri festivala pokazuju da bi kovid propusnice dale rezultat.

- Veliki broj ljudi komentariše kovid propusnice kao neki oblik diskriminacije. Mi smo uglavnom podeljeno društvo po brojnim osnovama, pa i ne čude takve reakcije. Ali festivali koji su uspešno organizovani od Egzita, pa do svih ostalih u Srbiji, pokazali su da te kovid propusnice i zeleni sertifikati korisni. Smatram da treba nagraditi ljude koji su vakcinisani, ali takođe i ne uskratiti pravo onima koji to nisu, u tom slučaju, neka urade brzi antigenski test, jer se na taj način sprečava i širenje zaraze. Mi želimo da zaštitimo zdravlje svakog građanina, i zbog toga moramo pronaći način da to u praksi sprovedemo. Nije to diskriminacija samo bi se tražila potvrda da ste ili vakcinisani, ili da ste preležali kovid, ili da imate negativan test - objasnio je Đerlek.

Ministar Lončar apsolutni pristalica uvođenja propusnica

Epidemiološka situacija u Srbiji je loša i svakodnevno raste i broj zaraženih i broj hospitalizovanih, zbog toga Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je "apsolutno za uvođenje kovid propusnica".

- Mi smo svi danas ovde za to, verujemo da to može da pomogne, da se smanji rizik na minimum. To je i moj stav, i stav struke, koliko god da se to nikome ne sviđa - rekao je Lončar.

Epidemiolog Predrag Kon smatra da su propusnice neophodne

Neophodno je da se ponovno razmotri pooštravanje mera ili uvođenje kovid propusnica, poručio je nedavno epidemiolog Predrag Kon. Prema njegovim rečima, mora se, pod jedan, pojačati vakcinacija, jer to je najjača i specifična mera borbe, a onda i sve ostale mere koje sprečavaju kontakte.

- I ono što smo davno rekli, ako dolazi do okupljanja, mora da bude vrlo kontrolisano - istakao je dr Kon a preneo RTS. On je ovom prilikom istakao da "ovako ne može", i da moraju biti uvedene kovid propusnice ili skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i tržnih centara.

Epidemiolog Tiodorović očekuje od pravnika da se izjasne da li je to po Ustavu

- Mi smo za i za tako nešto nam treba preporuka eksperata prava da se posle neko ne bi pozivao na ljudska prava, iako vidimo da je to uvedeno u velikom broju evropskih zemalja. Ako neko ima zeleni karton ili kovid propusnicu, to bi značilo da je ili vakcinisan, ili je testiran, ili je bolovao i preboleo. Ne može niko da kaže da je neka diskriminacija, jer ne možeš da kažeš da je nešto samo za vakcinisane. Pravnici treba najzad da kažu šta je to što je po zakonu i ustavu, a u korist očuvanja zdravlja - kaže profesor Tiodorović.

Dr Janković smatra da je sada kasno za to

Na pitanje o kovid propusnicama i zadiranju u ljudska prava, dr Radmilo Janković, koordinartor kovid bolnica na jugu zemlje i zamenik direktira KC Niš je rekao:

- Najveće ljudsko pravo je uskraćeno ljudima koji su noćas umrli u Batajnici, Kruševcu, a to je pravo za život. Nisam stručnjak za Ustavno pravo. Sada je kasno da se uradi bilo šta", rekao je Janković za Juronjuz i dodao da je propuštena prilika da se tokom leta pojača vakcinacija.

On je ovom prilikom podsetiodsetio da se svuda u okruženju komplikuje situacija, da će danas broj zarađenih u Srbiji biti veći nego juče i da je celu situaciju sada teško iskontrolisati, te da sledi veliki pritisak na zdravstveni sistem.