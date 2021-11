Najčešće KOMPLIKACIJE KOVIDA KOD DECE: Od upale pluća do sindroma koji razara sve organe

U poslednje vreme povećao se broj dece i tinejdžera koji imaju upravo najtežu formu bolesti koju izaziva korona virus, a to su teške upale pluća i multisistemski inflamatorni sindrom (MIS-C), koji zahvata sve organe - srce, pluća, bubrege, mozak, kožu, oči ili gastrointestinalne organe.

- Kod neke dece javljaju se simptomi postkovida i to u poremećajima na kognitivnom, fizičkom i mentalnom novou. Pod kognitivnim simptomima misli se, pre svega, na usporeno razmišljanje, od fizičkih simptoma najizraženiji je umor, dok se mentalni simptomi ispoljavaju kao zaboravnost i nedovoljna koncentracija. Ovo su pokazala istraživanja koja su rađena u Velikoj Britaniji, ali i kod nas roditelji najčešće spominju umor kao posledicu preležane kovid infekcije, koji nekada traje i do pet nedelja – objašnjava dr Spomenka Kovačević, pedijatar-pulmolog s kojom možete putem GDC platforme ili aplikacije GDC Visit me da zakažete konsultaciju. Na ovaj način možete iz svog doma, putem video poziva da se posavetujete sa doktorkom, pratite stanje svog deteta, tumačite analize, čujete dobar savet.

Najteži oblik postkovida je multisistemski inflamatorni sindrom (MIS).

- Multisistemski inflamatorni sindrom se javlja tri ili četri nedelje nakon što je dijagnostikovan kovid i zahteva hospitalizaciju, a šira priča o tome spada u domen pedijatra-imunologa. Simptomi su temperatura preko 38 stepeni Celzijusovih, koja traje dugo, zatim bolovi u stomaku, dijareja, povraćanje, prokrvljene konjuktive, jako crvene beonjače, otok i crvenilo usana i jezika, dosta podseća na Kavasaki vaskulitis. Svi markeri inflamacije su jako povišeni, uključujući CRP, feritin, LDH, Prokalcitonin (PCT), Interleukin 6, itd.

Doktorka Kovačević navodi da su u septembru, tokom Pedijatrijskih dana u Nišu, lekarima prezentovano da je do juna ove godine u niškom Kliničkom centru lečeno dvanaestoro dece sa multisistemskim inflamatornim sindromom i da su svi ozdravili.

Zbog svega navedenog doktorka podseća na značaj vakcinacije dece starije od 12 godina Fajzer/Biontek vakcinom.

- Vakcinaciju preporučuju i imunolozi i epidemiolozi, kao i Udruženje pedijatara, jer su vakcine bezbedne i efikasne. Deca preko 12 godina sa astmom, koja dolaze u moju ordinaciju su vakcinisana. Dobra stvar je što u poslednje vreme dobijam utisak da je nešto veći broj roditelja koji su vakcinisani, kao i njihova deca, od onih koji o tome samo razmišljaju. Čak sam imala dečaka koji je sam tražio od roditelja da ga odvedu na vakcinaciju.

Nažalost, kaže doktorka, u našoj zemlji je neznanje iznad struke i zato strahuje kako će ići vakcinacija dece do 12 godina koja je u fazi ispitivanja.

- Tu priču ne može da izgura samo porodica, već treba da se uključe lekari i škola, koji će zajedno raditi na edukaciji o značaju vakcinacije.

Prim. dr Spomenka Kovačević specijalizirala je pedijatriju na Dečjoj klinici Univerziteta u Nišu, a magistrirala iz oblasti pneumoftiziologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Primarijat dobila je 1996. godine od Ministarstva zdravlja. Autor je i koautor velikog broja naučnih radova predstavljenih na kongresima u zemlji i inostranstvu, učestvovala je u pisanju udžbenika "Nega novorodjenčeta", saradnik je u časopisu "Dečja pulmologija", član ERS-a i Respiratornog udruženja Srbije. Redovan je učesnik pulmoloških i drugih pedijatrijskih kongresa u zemlji i inostranstvu. Tri godne radila je u dečjoj bolnici u Libiji. Stručni savet od doktorke Kovačević možete da dobijete preko GDC platforme čiji je saradnik.

