DANAS ZASEDA KRIZNI ŠTAB! Očekuju li nas NOVE MERE pred novogodišnje praznike?

U Palati Srbija danas u 16 časova biće održana sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, prva otkako je u našoj zemlji prošle nedelje i zvanično dijagnostikova omikron soj korona virusa.

Kako saznajemo, nema naznaka da će biti uvedene strože mere, a pogotovo ne da kovid propusnice važe 24 sata iako se medicinski deo štaba zalaže za to. Jedino što može da se desi, jeste da se proširi spisak rizičnih zemalja.

Rizične zemlje su, da podsetimo, Južnoaftička Republika, Bocvana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malavi, a omikron soj je potvrđen u više od 100 zemalja.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek u petak je rekao za Telegraf,rs da će Ministarstvo zdravlja predložiti Kriznom štabu da kovid propusnice važe 24 sata do kraja januara. Na pitanje koliko je realno da see to dogodi, kazao je:

- Neću da kažem da sam skeptičan, ali šanse su pola-pola. Krizni štab je ozbiljan sastav ljudi ali ostali članovi nisu iz naše struke i ne mogu da sagledaju kao mi koji smo medicinari. Naš zadatak je da tražimo od Kriznog štaba da da preporuku da Vlada prihvati s obzirom na to koliko se omikron soj brže širi i na to da očekujemo veliki broj ljudi da nam dođe, više od 100.000, a među njima biće veliki broj zaraženih - rekao je Đerlek.

Epidemiolog Predrag Kon, koji se odavno najviše zalaže da kovid propusnice važe 24 sata izjavio je danas da on ne očekuje na sednici neke dramataične promene.

- Dramatične neke promene zaista ne očekujem. Ono što očekujem u ovoj situaciji je da se poštuju mere koje su na snazi. Na trgovima što je planirano ne može da podrži nijedan epidemiolog niti lekar iz Kriznog štaba. Jasno je da je pritisak veliki, smatra se da treba da se dopusti, ne mogu da prejudiciram - rekao je dr Kon.

I prof. dr Branislav Tiodorović kaže da je struka jedinstvenog stava da se moraju primeniti restriktivnije mere i da kovid propusnice traju 24 sata, ali da bi trebalo da budemo realni:

- Međutim, budimo realni, u ekonomskom i političkom ambijentu u kom se nalazimo i s tim kako se ponašamo, tu mislim na javne nastupe, da li je ispravno primenjivati restriktivne mere samo u ugostiteljskim objektima - pitao je on.