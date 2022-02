'OMIKRON NIJE KAO PREHLADA, najjači udar tek sledi': Dr Gavrilović upozorava na tri ugrožene grupe

U Evropi se za dve nedelje očekuje pik ovog talasa pandemije virusa korona, a budući da mi kasnimo za Evropom nekoliko dana, znači da ćemo mi pravu snagu ovog požara osetiti tek u trećoj nedelji februara, kaže dr Anđela Gavrilović.

Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava o čemu svedoče ne samo velike gužve ispred kovid ambulanti, veći broj pacijenata ili porast broja umrlih, već i rekordne brojke zaražavanja na dnevnom nivou koje su dostigle i prag od 20.000 obolelih za dan.

Prema poslednjem izveštaju Ministarstvu zdravlja, više od 50 odsto testiranih je bilo pozitivno na kovid 19, a raste i broj umrlih od posledica virusa. Raste i broj hospitalizovanih – trenutno ih je više 3.600. Procenjuje se da je realan dnevni broj zaraženih oko 20.000, pa, kako ukazuje dr Gavrilović, ako je stopa hospitalizacije između jedan i dva odsto, to znači da između 200 i 400 pacijenata dnevno zahteva bolničko lečenje, a kapaciteti su već prilično popunjeni.

"U Batajnici i KBC Bežanijska kosa već su popunjeni kapaciteti, a od petka je ušao i u KBC Dragiša Mišović. Biće jako teško održati sistem jer se zaražavaju i lekari i medicinske sestre. Vrtimo se u jednom začaranom krugu gde osoblje popunjava Batajnicu, a pacijenti pristižu u ostale bolnice gde fali osoblje", objašnjava Gavrilović za Euronews Srbija.

Omikron nije samo prehlada

Ona smatra da je opasno omikron soj predstaviti kao blagu prehladu, u odnosu na delta varijantu, i da je ova slika napravila haos i konfuziju.

"Opet smo propustili priliku da spasimo ljude koji će biti hospitalizovani. Nažalost nije istina da zaraženi omikronom imaju toliko blažu sliku. To je bila ideja u početku kada su se zaražavali mladi, koji najčešće mogu da budu asimptomatski prenosioci. Međutim, misao da je omikron blag, važi sa osobe koje su imunokompetentne, odnosno zdrave bez pratećih hroničnih bolesti, mlađeg uzrasta, i koje su vakcinisane", naglašava Anđela Gavrilović.

Dodaje da stariji, odnosno osobe kojima je vakcinalni status istekao, koji nisu primili buster dozu ili nisu uopšte vakcinisani, kako navodi, razvijaju potpuno istu kliničku sliku kao što bi bio slučaj sa bilo kojim drugim sojem.

"Isto ljudi mogu da razviju upale pluća. Ljudi koji su bolesni uvek su ugroženi, bez obzira na to koji je soj. Na ovoliku količinu zaraženih, neminovno je da makar jedan procenat prođe sa jako teškom kliničkom slikom raste broj hospitalizacije", dodaje naša sagovornica iz inicijative Ujedinjeni protiv kovida.

Da li omikron zaista zaobilazi imunitet?

U trenutku kada Srbija, ali i mnoge države u svetu, beleže nove rekorde dnevno zabeleženih slučajeva, deluje da je vakcinacija u našoj zemlji stala.

"Pogrešna je i neutemeljena informacija da omikron obilazi vakcinisane osobe, odnosno preskače imuni sistem. Zahvaljujući tom nekom bednom stepenu vakcinacije, mi se držimo na ovim brojkama. Da nije bilo oko 50 odsto vakcinisanih, brojevi bi bili još drastičniji".

Gavrilović smatra da je vakcinacija stala jer se priča puno o tome da je omikron blag i da je ovo kraj pandemije. Ljudi su se opustili, a mnogima je vakcinalni status istekao.

"Jedan zarazi od 10 do 14 ljudi omikronom"

Ona smatra da je polazak u škole bila potpuno pogrešna odluka, i upozorava da će bolnice u Beograd neminovno ponovo ući u kovid sistem. Omirkon soj se veoma brzo širi, a Gavrilović tvrdi da jedan zaraženi može da prenese bolest na 10 do 14 osoba.

"Van kovida su Zemunska bolnica i Zvezdara, međutim sa ovom stopom prijema i potrebama za respiratorima, a manjom osoblja, mislim da će uskoro svi KBC-ovi ući u kovid sistem. To će se odraziti na nekovid pacijente. Ovo je već treća godina zaredom, a zdravstveni sistem ne može više da izdrži", rekla je.

Gavrilović smatra da jedini izlaz predstavlja uvođenje radikalnih nepopularnih mera.

Fond za stipendije dece lekara preminulih od kovida



Ujedinjeni protiv kovida, koje čini i dr Gavrilović, pokrenuli su nedavno inicijativu da se napravi fond za stipendiranje, odnosno školovanje dece lekara koji su preminuli od kovida.

"Mi smo puni entuzijazma da se to realizuje do kraja i sigurno ćemo u tome uspeti. Anesteziolog Nenad Maksimović koji je izgubio borbu protiv ove bolesti, jedan je od 140 lekara koji su preminuli tokom pandemije. Njegova vest je odjeknula zato što je on bio mlad".

Dodaje da u se u razvijenim zemljama, kako kaže, "podrazumeva da lekarska komora preuzme odgovornost za takvu fondaciju".

"Ne možemo da dozvolimo da deca koja su sada ostala bez roditelja ostanu bez parčeta hleba, cipela ili školovanja. Prošle godine kada je preminuo Nenad mi smo pokrenuli tu fondaciju ali nismo dobili nikakav odgovor", zaključila je.

