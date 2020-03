RAZIJA MUJANOVIĆ PRVI PUT O ČUVENOJ ANEGDOTI: Ma, igraj Razo, boli te k...c! Čuvena košarkašica objasnila šta se desilo

Jedna od najpoznatijih anegdota sa prostora bivše SFRJ bila je ona vezana za čuvenu košarkašicu Raziju Mujanović.

Krajem 1980-tih godina, najbolja košarkašica tadašnje zemlje je dominirala pod obručima, imala je prosek od 28 poena i 12 skokova po utakmici.

Toliko je bila dominantna da su navijači protivničkih klubova pokušali na svaki način da je ometu, pa i skandiranjima koji su aludirali da je muško.

Tako je Raziji dobacivano "Raza je muško", "Raza ima pišu"... Tako je nastala i anegdota o dijalogu sa tadašnjim trenerom Jedinstva iz Tuzle Mihajlom Mikijem Vukovićem.

🇧🇦 legend Razija Mujanovic, a dominant force whenever she was on the court

Razija je, prema toj priči, krenula ka klupi i požalila se Vukoviću: "Treneri, oni meni kažu da sam muško".

Na to je Vuković odgovorio: "Ma, igraj Razo, boli te k...c!"

Razija je sada objasnila šta se stvarno desilo.

RAZIJA MUJANOVIĆ 🇧🇦



🥈European Championship '87

🥈Olympics '88

🥈World Cup '90

🥈European Championship '91



3️⃣x Euroscar European Player of the Year



3️⃣x🏆 EuroLeague Women ('92, '94, '95)



FIBA Hall of Fame

- Znate kako to ide. Na terenima su ljudi iz publike često znali da provociraju, svašta da kažu i sve to, sve moguće provokacije da bi vas sprečili u igranju, ali da je Miki to rekao - nikada! Miki je pre svega bio velik pedagog, on pred nama nikada nije opsovao, nikada nije upotrebio reč j**i ga. On je velik i dobar trener. Mi smo imali i vaspitne mere na treninzima, morali smo da znamo da se ponašamo i na terenu i van njega. A što se publike tiče nema šta mi nisu dobacivali, ali što su oni više provocirali ja sam bolje igrala, ali oni to nisu znali - rekla je Razija Mujanović za hrvatski 24sata.