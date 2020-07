Igor Kokoškov zvanično trener Fenerbahčea

Dileme više nema, Fenerbahče je izabrao naslednika Željka Obradovića.

Biće to selektor Srbije Igor Kokoškov, a kako će se snaći na dve stolice tokom sezone, videćemo.

Ovu vest je na Tviteru potvrdio i turski klub.

