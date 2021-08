BORILE SU SE LAVOVSKI, ALI IM JE BRONZA IZMAKLA! Francuska savladala evropske prvakinje!

Košarkašice Srbije igraju protiv Francuske meč za bronzanu medalju na OI u Tokiju.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da osvoji bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, pošto je u meču za treće mesto izgubila od Francuske sa 76:91 (23:19, 17:24, 16:24, 20:24).

U reprizi finala Evropskog prvenstva, košarkašice Srbije nisu odbranile bronzu osvojenu pre pet godina u Rio de Žaneiru kada su meču za treće mesto pobedile upravo Francusku.

Najefikasnija u timu Srbije bila je Ivon Anderson sa 24 poena, dok je Jelena Bruks u svom poslednjem meču za nacionalni tim postigla 14 poena. Sonja Vasić i Nevena Jovanović su postigle do devet poena, dok su Ana Dabović i Tina Krajišnik utakmicu završile sa po sedam poena.

Francusku su do pobede vodile Gabi Vilijams sa 17 i Eden Mijem sa 16 poena, 14 je ubacila Sadrin Gruda, dok su po deset postigle Aleksija Šartero, Marin Johanes i Aliks Duše.

Francuskinje su na početku meča imale prednost, ali ih je Srbija pratila i nije im dozvolila da se rezultatski "odlepe". Pri rezultatu 10:14, Jovanović je započela seriju Srbije a završila je Anderson za prednost od 19:14.

Šartero je trojkom prekinula seriju Srbije, koja je na prvi odmor otišla sa četiri poena prednosti - 23:19.

Predvodjena Grudom, Francuska je u drugoj deonici iskoristila nekoliko "praznih" minuta Srbije, preokrenula je rezultat i čuvala tu prednost sve do finiša tog dela igre kada je Anderson sa četiri vezana poena izjednačila na 38:38.

Francuskinje su na veliki odmor otišle sa tri poena viška na svom kontu (40:43), ali su trojkama Vilijams i Mijem na početku treće četvrtine stigle do sedam poena prednosti (42:49).

Bruks je održavala Srbiju u igri u tim momentima, ali je Francuska posle trojke Vukosavljević i poena Fotu stigla do plus devet (51:60), a trojkom Šartero i do prve dvocifrene prednosti na utakmici - 52:63.

Košarkašice Francuske su na poslednji odmor otišle sa 11 poena prednosti, da bi sa dve vezane trojke Duše i trojkom Vilijams otišle na velikih 59:76. Srbija je nakon toga serijom 12:0 prišla na 71:78, ali nije imala snage za potpuni preokret.

TOK MEČA

4. četvrtina

76:91 - KRAJ!

76:85 - Nevena Jovanović pogađa trojku!

73:85 - Joanes pogađa trojku na minut i 42 sekunde do kraja meča

73:82 - Anderson pogađa oba slobodna bacanja

71:82 - Šapero pogađa sa linije penala, još 2 minuta do kraja meča

71:80 - Duše je opet na parketu

70:78 - Anderson pogađa jedno slobodno bacanje, Srbija je istopila veliku prednost Francuske. Manje od 4 minuta do kraja meča

69:78 - Opet Sonja! Mini serija našeg tima - Srbija se vraća u igru

67:78 - Vasićeva pogađa sa linije penala jedno slobodno bacanje

66:78 - Vasić pogađa

64:78 - Sonja Vasić pogađa slobodna bacanja

61:78 - Veoma loše! Na pet minuta do kraja Francuska ima +17

59:73 - Francuskinje realizuju svaku kontru

57:70 - Aneks Duše pogađa trojku!

57:67 - Krajišnik pogađa samo jedno slobodno bacanje

3. četvrtina

54:67 - Opet lična greška, ovog puta za Maju Škorić, Fatuks je završila na parketu. Ukazuje joj se medicinka pomoć. Dušet je na liniji za slobodna bacanja - pogađa oba

52:65 - Krajišnik pravi faul, Fatuks pogađa oba bacanja

52:63 - Šapero pogađa trojku! Srbija ne nalazi rešenje da se vrati u igru

51:60 - Fatuks upalila motore i rešeta koš Srpkinja

50:56 - Vukosavljeić pogađa za tri, Ruper pravi faul, dok Tina Krajišnik sa penala ne pogađa ni jedno

50:53 - Bruks nastavlja da ruši Francuskinje

48:53 - Bruks sa linije za slobodna bacanja pogađa samo jedno

47:53 - Sara Mišel postiže lake poene, srpska odbrana ne reaguje

47:49 - Bruks postiže koš

44:49 - Gruda za tri, pa Crvendakić za dva

42:46 - Bruks topi prednost Francuskinja

40:46 - Vilijams pogađa trojku

POLUVREME

2. četvrtina

40:43 - Gruda trojkom stavila tačku na prvo poluvreme!40:40 - Anderson pogađa sa penala

38:40 - Gabi Vilijams posle velike borbe pogađa

38:38 - Anderson pogađa i Srbija stiže do izjednačenja

34:38 - Tina Krajišnik pravi faul, Gruda ponovo pogađa sa linije penala

34:36 - Jovanović, pa Anderson

28:34 - Srpska odbrana "zaspala" na trenutak što je ikoristila Vilijams

28:32 - Srpkinje neće napad, Žoanes lako pogađa

26:28 - Butulija promašuje, ali je zato Gruda precizna na drugoj strani

26:26 - Sandrina Gruda sa linije penala dovodi Francusku do izjednačenja

26:24 - Dabović precizna sa linije za slobodna bacanja

25:24 - Sonja Vasić pravi faul, Vilijams je na liniji za slobodna bacanja, ali pogađa samo jedno

25:23 - Anderson postiže koš

23:23 - Gruda ne greši!

1. četvrtina

23:19 - Sudije nisu dosudile ličnu grešku Francuskinjama, lopta u gužvi ipak završava kod košarkašica Srbije i Dragana Stanković pogađa

21:19 - Gruda pogađa slobodna bacanja

21:17 - Odlična odbrana Srbije, lopta je kod Nevene Jovanović koja uvećava vođstvo Srbije

19:14 - Bruks!

17:14 - Odličan presing naših košarkašica! Bruks pogađa za tri

14:14 - Izjednačenje! Ivon Anderson sigruna sa linije slobodnih bacanja

13:14 - Nastavlja se žestoka borba, Ivon Anderson pogađa

4:7 - Gruda pogađa sa linije za slobodna bacanja

4:5 - Dabović asistira, Vasić pogađa

2:5 - Sjajna odbrana našeg tima se nastavlja, Crvendakić zaustavlja Francuskinje rampom, ali u sledećem napadu Sara Mišel pogađa na asistenciju Grude

2:3 - Francuskinje uzvraćaju trojkom, Mijem pogađa

2:0 - Dabović postiće prve poene za Srbiju. Pre toga je Sara Mišel pokušala da postigne koš, ali je odbrana naše selekcije bila na zavidnom nivou

09.00 - Meč je počeo!

Meč za bronzu izabranice Marine Maljković igraće od 9 časova po srpskom vremenu, a protivnik je Francuska, koju je Japan deklasirao sa 87:71.

Košarkašice Srbije doživele su poraz od selekcije Sjedinjenih Američkih Država - 79:59.

Srbija i Francuska igrale su na nedavnom Evropskom prvenstvu finalni meč, u kojem je Srbija bila bolja sa 63:54.

Finale između selekcija SAD i Japana na programu je u nedelju od 4.30 po srednjoevropskom vremenu.

POSLEDNJI MEČ SONJE VASIĆ Sonja Vasić će kao predvodnica ove ekipe pokušati da u poslednjem meču u dresu Srbije osvoji odličje. "Nismo uspeli da budemo veći izazov za Ameriku, nadali smo se da ćemo moći bar neki period da se nosimo s njima. Ne treba se sada ni mnogo time opterećivati, preostaje nam da se što pre oporavimo i okrećemo se meču za bronzu, koji je sada najvažniji. Nadam se da ćemo uspeti da se konsolidujemo i osvojimo još jednu medalju za Srbiju", rekla je Vasić.

