JOKIĆ JE MAJSTOR I ZA FUDBAL! MVP NBA lige ima više talenata: Ispisao istoriju, pa pokazao šta još ume (VIDEO)

Nikola Jokić je dominirao protiv Detroit Pistonsa, ispisao istoriju NBA lige i naterao legendarnog Džordža Karla da priča o njemu. Sve to prošlogodišnji MVP izazvao je samo jednom partijom, pa je moglo da se desi da prođe netapaženo za šta je još talentovan.

Na snimku koji je okačio Denver, najbolji srpski košarkaš pokazuje zavidno fudbalsko umeće!

Nikola "klacka" košarkašku loptu, a na video zapisu vidi se i da ima fantastičnu kontrolu. U jednom trenutku je odlično prihvatio loptu kada mu je bačena, a napravio je i respektabilan niz kontakata pre nego što je loptu prosledio dalje.

Snimak Jokića koji je i fudbalski majstor izazvao je mnogo reakcija navijača Denvera. Neki su se pitali kako bi ovo moglo da utiče na njegove partije, dok su drugi samo pisali da je Jokić MVP.

Da li će to biti i u ovoj sezoni tek treba da vidimo, ali za sada je na dobrom putu da iznenadi i ponovo osvoji veliko priznanje. Iako su u prvi plan isticani neki drugi igrači, Nikola Jokić je u januaru bio toliko impresivan da se lako vratio u trku za trofej koji je osvojio prethodne sezone.

Ako mu ne daju nagradu, možda iz besa pređe u MLS, pa tamo nastavi da pravi magiju.

Pogledajte kako izgleda Jokićevo fudbalsko umeće:

What can't this man do?! 😯 pic.twitter.com/xErjMuOsjD