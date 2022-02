JOKIĆ JE PONOVO NAJBOLJI: Srbin pokupio još jedno priznanje u NBA ligi! NEMA MU RAVNOG!

Brutalna forma Nikole Jokića od početka 2022. godine nije prošla nezapaženo u NBA ligi! Najjača košarkaška liga na svetu proglasila je danas igrače meseca, a srpski centar bio je najbolji na Zapadu tokom januara!

Jokić je prosečno beležio 26,6 poena, 13,3 skokova i devet asistencija. Dakle, malo mu je falilo da tokom januara beleži "tripl-dabl" u proseku.

Na Istoku najbolji je tokom januara bio Džoel Embid. Centar Filadelfije imao je 34 poena u proseku, 10,8 skokova, ali svega 5,1 asistencija.

The Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM



West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/LbL29NLTWK