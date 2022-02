JOKIĆ ZALEPIO BLOKADU ZA POBEDU: Nikola nestvarnim potezom odlučio pobednika - spustio je rampu Torontu! (VIDEO)

Košarkaši Denvera ostvarili su veliku pobedu nad Torontom (110:109), a ponovo je ključni čovek na parketu bio Nikola Jokića. Srpski centar ovog puta nije ostvario tripl-dabl učinak što mu je zaštitni znak u NBA, ali se istakao blokadom koja je donela trijumf ekipi iz Kolorada.

Jokić se pojavio "niotkuda" u poslednjoj sekundi meča i "zalepio" Odžija Anunobija, momka koji je lakim poenima mogao da donese pobedu Toronto Reptorsima.

Još jednom se pokazalo da je Jokić jedan od najboljih igrača u ligi kada je u pitanju čitanje poteza protivnika, pošto je ovog puta sjajno pretpostavio kako će se akcija razvijati nakon promašenog šuta za tri poena. Iako se lopta odbila od obruča daleko od njega, srpski centar se fantastičnom kretnjom stvorio između Anunobija i koša.



Ostavio je svog igrača i posvetio se samo ovoj blokadi, što je na kraju dalok rezultat - Denver je sačuvao koš u poslednjem napadu i upisao pobedu.

Jokić je saigrače predvodio do nje sa 28 poena, 15 skokova i šest asistencija, pa je ponovo bio najvažnija figura meča u dresu Nagetsa. Pravu pratnju imao je u Džefu Grinu (19) i Aronu Gordonu (13 poena), dok su dvocifreni bili još Hajland i Barton.

Ipak, najefikasniji igrač meča došao je iz poraženog tima. Paskal Sijakam je ubacio čak 35 poena, dok je Fred Vanvlit dodao 25. Dvocifreni su bili skoti Barns (17) i Geri Trent junior (11), ali Torontu to nije bilo dovoljno.

Razlog je Srbin koji se noćas istakao i u defanzivnim zadacima!

Ovo je snimak cele akcije koja je odlučila pobednika:

FROM OUT OF NOWHERE.



NOT TODAY, BUDDY!!!!! pic.twitter.com/SIxr0snz0t