NIKOLA JOKIĆ ŽELI DA IGRA ZA SRBIJU NA EP! Menadžer Miško Ražnatović otkrio planove košarkaša Denvera

Miško Ražnatović, menadžer centra Denvera Nikole Jokića, otkrio je da postoje znatno veće šanse da njegov klijent zaigra za reprezentaciju Srbije nego minulog leta.

- Dogovorili smo se da popričamo o tome kada se sezona završi. U ovom ritmu je. Pričali smo tokom godine, selektor Pešić i Tarlać su ga posetili. Sve što kažem sada će da se prenese u Srbiji i da se tumači ovako ili onako. Šanse su veće nego što su bile prošle godine. To će se brzo znati - istakao je vlasnik agencije "Beobasket" tokom gostovanja u podkastu "Inkubator", a potom je dodao:

- Znam da ljudi ne veruju, Jokić želi da igra. Nije kao da mu ne pada na pamet. Izuzetan je sportista i mladić i drugi ljudi to ne znaju, jer ne komunicira, osim posle utakmice ili pre. Nema društvene mreže, ništa. Čovek živi u svom fenomenalnom svetu i to je to.

Ražnatović je opisao zbog čega Jokić nije igrao na Olimpijskim igrama u Tokiju.

- Bio sam na stubu srama jer Nikola nije igrao. Ne shvataju da je igrao 110 utakmica u toj godini, da je bio u 'balonu' da je igrao po 40 minuta, lopta u rukama, da igra sa povredama, da se rađa njegova ćerka. Se to su razlozi zašto nije mogao da igra, a ne zato što mu je neki Miško rekao da ne igra - naveo je Miško Ražnatović.

Podsetimo, Džoker je sa Orlovima osvojio srebro u Riju, a nacija se nada da će pomoći reprezentaciji da se domogne novog odličja na Evrobasketu...

