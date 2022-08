SRBIJA PRVI FAVORIT ZA TITULU NA EVROBASKETU: Orlovi uterali strah rivalima

FIBA je na prethodnoj listi Srbiju svrstala tek na petu poziciju, ali su Orlovi pobedama nad Grčkom i Turskom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo napravili skok od četiri pozicije.

Drugi favorit je Slovenija, koja je do sada bila na prvom mestu. Na trećem mestu je Grčka, na četvrtom Litvanija, a ove dve selekcije nisu menjale pozicije u odnosu na prethodnu listu.

Serbia tops the last edition of FIBA's #Eurobasket2022 Power Rankingshttps://t.co/pquxPBmigi