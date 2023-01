Duško Ivanović najavio veliko pojačanje u timu Zvezde pred gostovanje Žalgirisu

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović najavio je tešku utakmicu protiv Žalgirisa u 20. kolu Evrolige (petak 19 časova), ali je istakao da će njegova ekipa pokušati da pobedi kao i uvek.

Pre meča, Ivanović je zamolio medije da samo ispravi jednu izjavu koju je dao povodom utakmice protiv Budućnosti, čiji je deo bio svojevremeno, a gde je napravio grešku u vezi sa igračima koji više nisu sa nama.

- Imao sam na zadnjoj konferenciji, imenovao sam igrače Budućnosti koji su bili u ekipi koja je osvojila i zaboravio sam na tu izjavu, ako ćete biti ljubazni da to objavite, nisu dvojica među nama, koji su umrli, to je Munja Vukosavljević i Mladen Nikolić, ali su među nama i živi zdravi Milan Garić i trener Rusmir Halilović, to je ekipa koja mi je stvarno pri srcu. Sad možemo o Žalgirisu - nastavio je Ivanović, koga su novinari ipak pitali i o novom kačketu, koji je imao neobičan logo sa njegovim likom.

- Nestao mi je onaj moj, pa sam uzao ovaj moj. Ovo je brend koji je moja ćerka lansirala, ali hajmo o Žalgirisu - vratio je loptu na teren košarke trener Zvezde, a onda analizirao rivala.

- Izuzetno važna utakmica protiv ekipe koja igra disciplinovano, čvrsto i uporno, protiv svih ekipa Evrolige su pokazali veliki kvalitet, pobedili su velike ekipe, na svom terenu igraju posebno stabilno, ali mi ćemo pokušati kao uvek, pa da vidimo - rekao je strateg crveno-belih, kojeg ne plaši to što će nejgovi igrači protiv sebe imati 13.000 navijača koji će biti neprijateljski nastrojeni.

- Mi smo navikli da bude puna hala protiv nas, mi smo navikli na to, a neke igrače i dodatno motiviše to.

Potvrdio je trener Zvezde da će sa Zvezdom putovati i Nikola Ivanović koji se oporavio od povrede i nada se da će uspeti da pomogne ekipi.

- Nikola je trenirao juče sa nama, treniraće i danas, biće sa nama u ekipi, ja se nadam da će moći da nam pomogne.