OGLASIO SE ČOVEK ČIJI JE REKORD OBORIO JOKIĆ: Aleks Igliš se OVIM REČIMA obratio srpsko asu (FOTO)

"Znao sam da će u nekom trenutku moj rekord u broju asistencija biti oboren. Počastvovan sam što vidim da je u tome uspeo dva puta, mislim tri puta NBA MVP. Čestitam momčino!”, napisao je 69-godišnji bivši igrač na svom Tviter nalogu.

Jokić je u pobedi svog tima rano jutros protiv Minesote (122:118), postigao 31 poen, uz 13 asistencija i 11 skokova.

I knew that eventually my all time assist record would be broken.

I'm honored to see that it's 2 time, I mean 3 time MVP of the NBA do it. Congrats big fella. #Joker #NikolaJokic