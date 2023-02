PORAZ U BOLONJI - Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Virtusa

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tornike Šengelija sa 15 poena, dok je Kajl Vims ubacio 13. Srpski košarkaš Miloš Teodosić postigao je šest poena i imao dva skoka i devet asistencija za 24 minuta na terenu. U ekipi Crvene zvezde najbolji je bio Luka Vildoza sa 20 poena, dok je Dalibor Ilić dodao 10.

Crvena zvezda i Virtus imaju po 10 pobeda i 12 poraza. "Crveno-beli" će u narednom kolu Evrolige u četvrtak od 20.30 sati igrati u Milanu sa Armanijem, dok će Virtus dan kasnije gostovati Asvelu.

