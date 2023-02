Jokić otkrio koliko konja ima i zašto ih voli više nego košarku

Srpski košarkaš Nikola Jokić učestvovao je na ovogodišnjem Ol staru u Solt Lejk Sitiju, a po svemu sudeći, i te kako se dobro zabavio.

Naime, tokom Ol star vikenda, Nikola je, osim učešća na meču Timova Lebron i Janis, provodio vreme sa porodicom, družio se sa Dončićem i dao nekoliko intervjua u kojima je govorio o brojnim temama.

Naime, pored priče o porodici, Denveru, reprezentaciji Srbije, Jokić je govorio i o konjima koji su njegova strast. Tako je, u intervjuu za Altitude Sports, Nikola objasnio i koliko konja ima, i zašto im pristupa sa više ljubavi nego košarci.

- Uglavnom sam kod kuće i provodim vreme sa porodicom. Prepoznaju me ljudi i pored toga. Više u Srbiji, tamo više izađem - rekao je srpski centar, a onda razvukao širok osmeh na pitanje oo tome koliko ima konja.

- Dosta. Dva u Francsukoj, dva u Italiji i deset u Srbiji.

Da li mogao da budešampion na konjičkim trkama?

- Da pobedim u nekim velikim trkama da. To bi bilo zaista kul. Emocije koje ja imam sa konjima i o konjičkim trkama su mnogo veće nego u trkanju. Tokom godine, bavim se konjima i vozim se, blizu njih sam, ali ne onoliko koliko se bavim košarkom. To je zbog toga. Kada se nečim baviš toliko mnogo, emocija ti opada, a kada ti nešto nedostaje to želiš više.