Američki novinar udario na Nikolu, smatra da je jedan igrač ispred njega! 'Kako je Jokić favorit za MVP-a?'

Dugogodišnji i veoma etablirani američki novinar Skip Bejlis odmah se javio nakon poraza tima iz Kolorada u Torontu i zapitao se kako je moguće da je Jokić i dalje ispred centra Filadelfije Džoela Embida.

- Stanite, Denver je upravo izgubio četvrtu utakmicu u nizu, a ja uporno čujem kako je Joker još uvek MVP ispred Embida? Stvarno? Kako? - zapitao se Bejlis.

Wait, the Denver Nuggets just lost their FOURTH straight game ... and I keep hearing Joker is still MVP over Embiid??? Really??? How???