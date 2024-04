Zvezda preživela 'studente'! Crveno-beli se vratili sa minus 18 i pobedili

Košarkaši Crvene zvezde posle drame i preokreta pobedili su Studentski centar sa 83:81 (15:21, 15:19, 19:24, 34:17) u prvom meču četvrtfinala ABA lige i poveli sa 1-0 u plej-of seriji.

Posle brukanja u Istanbulu i debakla od Efesa u poslednjem 34. kolu Evrolige, očekivalo se da će košarkaši crveno-belih protiv "studenata" da se iskupe i pruže mnogo bolju igru. Potogovo jer su za rivala imali ekipu koju su ove sezone dva puta "tukli" u ligaškom delu sezone i koja je u plej-of ušla kao osmoplasirana. Ipak, srpski tim je odigrao očajno tokom većeg dela susreta i samo zahvaljujući na iskustvo, uspela je da se u završnici meča izvuče i izbegne novu bruku.

Klub sa Malog Kalemegdana su do važne pobede predvodili Miloš Teodosić sa 17 poena, Luka Mitrović je ubacio 14, dok su po 13 dali Nemanja Nedović i Dejan Davidovac. U ekipi Podgoričana najefikasniji je bio Tomislav Ivišić sa 14, dok su Luka Bogavac i Nikola Pavlićević postigli po 11 koševa.

Srpski klub je katastrofalno otvorio meč u Beogradskoj areni, gotovo da ništa nije mogao da pogodi i odbrani u uvodnim minutima, pa su gosti brzo poveli 10:3. Mučili su se crveno-beli da postignu koš iz igre, niko nije bio raspoložen, pa je trener Janis Sferopulos čestim izmenama pokušao da trgne svoju ekipu i nađe raspoloženu petroku. Jedino zahvaljujući poenima Teodosića, Zvezda je na kraju prve deonice prišla na 21:15.

Činilo se da je ekipa sa Malog Kalemegdana počela da hvata ritam, ali je to bilo kratkog daha, jer su nastavili da igraju "rastrzano", žurili su u napadima, pokušali su šutevima sa distance da nadokande prednost, u promašajima je prednjačio Rokas Gedraitis, koji je delovao kao da je zalutao na ovaj meč. Sve to koristila je ekipa Dejana Jakare i pobegla na plus 11 (31:20).

Uspela je Zvezda u tim trenucima da uhvati ritam, donekle zategne odbranu, što je doprinelo seriji od 7:0. Ponadalo se nekoliko hiljada navijača u Areni da se njihov tim konačno probudio, ali je to bilo kratak nalet, pošto su crveno-beli nastavili po starom, da gube lopte i greše, pa je Studentski centar na odmor otišao sa dvocifrenom prednošću - 40:30.

Nezadovoljni navijači ispratili su igrače Zvezde zvižducima u nadi da će se u narednih 20 minuta nešto promeniti. Ipak, odmor je više prijao gostima, koji su i po povratku nastavili da rešetaju, pogodili tri vezane trojke i otišli na šokantnih plus 18 (56:38). Delovalo je da Zvezda u tim trenucima ne zna gde se nalazi. Mada su uspeli Sferopulosevi poeni da nakratko smanje na minus deset, Podogričani su odgovorili serijom poena i u poslednju deonicu ušli sa 15 razlike - 64:49.

Održavali su gosti dvocifrenu prednost sve do poslednja četiri minuta, kada je Zvezda počela nestvarno da pogađa trojke. Seriju su pokrenuli Teodosić, Davidovac i dva puta Nedović, pa je na dva i po minuta do kraja rezultat bio nerešen - 74:74. Odgovorili su "studenti" trojkom Ivšića i vratili prednost, ali je onda Nedović košem uz faul, kao i Hanga trojkom doneli Zvezdi prvo vođstvo na meču - 80:77. Usledila je dramatična završnica, crveno-beli poenima Davidovca sa bacanja otišli na plus četiri, ali je onda Drežnjak pogodio trojku na pet sekundi do kraja. Ponovo je na penale morao Davidovac, koji je iskoristio samo jedno, pa su gosti dobili napad za produžetke ili pobedu, ali su promašili, te je Zvezda povela sa 1:0 u seriji.

Drugi meč serije na programu je za sedam dana u Podgorici, od 18.30.