Pre umivanja uradite ovu vežbu: Izbacuje toksine iz tela, leči svaku ćeliju u organizmu!

I u poznim godinama možete da se osećate dobro i da tako izgledate. Sve što je potrebno je da svaki dan radite samo jednu vežbu

Stručnjaci savetuju da svako jutro uradimo ovu vežbu i to odmah nakon buđenja. Ustanete iz kreveta odradite ovu vežbu i nastavite dalje sa jutarnjom rutinom. Ova vežba nam omogućava distribuciju kiseonika u celo telo. To znači da će zahvaljujući ovoj vežbi kiseonik dopreti i do onih ćelija koje su bolesne i na taj način ih podstaći da izbace toksine. Preporuka je da ovu vežbu rade svi, a pogotovo ljudi koji vode sedeći način života. Osim što će poboljšati cirkulaciju, ova vežba će "razmrdati" kičmu.

Kako se izvodi ova vežba?

Nagib je vežba koja se izvodi tako što stanete pravo sa raširenim nogama u širini ramena. Ruke stavite na kukove ili možete pored tela. Lagano se nagnite napred ne savijajući kolena. Pokušajte da rukama dohvatite pod, ali ako ne možete, onda se istegnite/ savijte koliko vam telo dopušta.

Nakon toga se lagano ispravite. Svo vreme pete moraju biti "prilepljene" za pod.

Ovu vežbu možete izvoditi i bočno, ali ovaj put lagano se savijajući u stranu dok ne osetite zatezanje u bočnim stomačnim mišićima.

Kada se savijete, ostanite par sekundi u tom položaju a zatim se lagano uspravite.