Ovog pravila o skraćivanju noktiju se pridržavaju u salonima lepote, a niste ga svesni! Primenite ga sami, kod kuće

Primenite ga sami, kod kuće

Mnogo žena dosta novca i pažnje posvećuju tome da imaju savršen manikir i njegovane ruke. To i ne čudi! Njima rade, maze najmilije… one su nam “pred očima” svaki dan. Pa, zašto da ne budu lepe i sređene? Pod tim ne mislimo samo na duge nokte trendi boja, već i na one jednostavne, ali uredne, jer, bićete saglasne,upravo oblikovanje čini manikir dobrim.

Zato, za sve žene koje o svojim noktima same vode računa, danas otkrivamo mali bjuti trik.

Da li ste znali za pravilo 90:10 koje se inače primenjuje u kozmetičkim salonima? Ono nalaže da se 90 odsto nokta skraćuje makazicama, odnosno profesionalnom grickalicom, dok se preostalih 10 skraćuje turpijom za nokte. Za skraćivanje, koristite grickalicu za nokte ravnog oblika jer se njome mogu lakše dobiti različiti oblici nokta.

Nakon toga, nežno isturpijajte uglove noktiju koju će tako biti spremni za dalji manikir, odnosno za mazanje.