Da li pravilno nanosite parfem?

Moć parfema ne bi trebalo potcenjivati. Može da dotakne naše emocije i da nam pomogne da formiramo uspomene, kao kada osetimo miris kolačića, koji nas vraćaju u kuhinju naše bake.

"Kada parfem ima sposobnost da izazove emociju, on postaje deo našeg života. Postaje deo ličnosti, sa kojom nas drugi povezuju", rekla je novinarka i autorka Kler Bingam za Vog.

Kada pronađete svoj miris, osećate se nepobedivo i imate mogućnost da se vaš miris zadrži u prostoriji i kada je napustite. Mnogi po mirisu parfema koji koristite mogu da znaju kada dolazite, naročito ako je on upečatljiv za čula. Parfemi se prskaju na udaljenosti od dva do četiri centimetra, dva, tri ili četiri puta zbog trajanja mirisne note. U zavisnosti od mesta gde se parfem nanese, on može da traje ceo dan ili da se rasprši za kratko vreme.

Parfem je najdugotrajniji kada je najkoncentrovaniji. Jednom kada pronađete svoj parfem, važno je da znate gde treba da ga prsnete, da bi njegova nota bila realna i dugotrajna na vašoj koži.

Parfemi se prskaju na pulsirajuće tačke, jer one oslobađaju toplotu. Ta područja pomažu da se arome oslobađaju u vazduhu polako – tokom dužeg vremenskog perioda.