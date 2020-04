PREDIVAN PRIZOR - Na nebu iznad Islanda se pojavila prelepa poruka puna optimizma (FOTO+VIDEO)

Pilot je u znak podrške u borbi protiv korona virusa izveo akrobaciju avionom iznad teritorije Islanda, ostavljajući trag u obliku srca na nebu. Tako je poslao poruku nade i opimizma svim zdravstvenim radnicima u zemlji.

Avion Boeing 767 poleteo je iz Šangaja sa ogromnom količinom medicinskog materijala i opreme.

Yesterday, we flew medical supplies from Shanghai to Iceland. Before landing at KEF, our flight path drew a heart over the hospitals in Reykjavik to show gratitude to our healthcare workers. Takk fyrir, to everyone who’s working hard to keep us all safe💙✈️https://t.co/8Ew7HY8Zhy pic.twitter.com/giRP2BTu3i