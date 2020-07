Seks u doba korona virusa: Stručnjaci daju odgovore na sva intimna pitanja!

Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

Možda vam je neprijatno nekoga da pitate, a kako biste razdvojili istinu od mitova, stručnjaci su dali odgovore.

Pandemija korona virusa utiče i na seksualni život. U vremenu kada je potrebna distanca kako bi se sprečilo širenje virusa među ljudima, seksualni kontakti trpe. Mnogim ljudima se u ovim teškim trenucima po glavi "motaju" razna intimna pitanja, tražeći odgovore. Doktor Aleks Džordž i novinarka Aliks Foks koja se piše teme o seksu odlučili da putem BBC-ijevog podcasta odgovore na intimna pitanja koja u doba pandemije muče mnoge parove.

Da li je bezbedno imati seks tokom pandemije?

Doktor Džordž: Ako ste u vezi, živite s tom osobom, onda to ne bi trebalo da utiče. Međutim, ako neko od vas dvoje ima simptome korona virusa, onda treba da se pridržavate mera distanciranja i samoizolacije, čak i unutar doma. Idealno bi bilo kad držite distancu od dva metra, ali to često nije moguće.

Aliks Fox: Vrlo je važno da ako vi osećate blage simptome infekcije izazvane korona virusom ne treba da radite bilo šta može dovesti da ih i vaš partner oseti. Važno je da ako osećate bilo kakve simptome, da se držite dalje od partnera.

A seks s nekom novom osobom?

Dr. Aleks Džordž:" U ovom trenutku ne bih savetovao upuštanje u odnos s novim partnerom jer tako rizikujete zarazu".

Aliks Foks: Ne zaboravite i da neki nosioci virusa uopšte nemaju simptome. Čak i ako se osećate dobro, možete nekome preneti virus, a ta osoba ga može dalje preneti putem bliskog kontakta, ljubljenja i slično.

Poljubio sam nekoga koga sam nedavno upoznao i kod te osobe su se razvili simptomi? Šta da radim?

Dr. Aleks: "Ako ste poljubili ili bili u bliskom kontaktu s nekim ko možda ima korona virus, svakako se samoizolujte. Pratite eventualnu pojavu simptoma, a ako ih primetite, budite posebno pažljivi. Javite se kovid ambulantama ako vam se stanje pogorša".

Aliks Foks: "Ponašajte se odgovorno i prema drugima i prema samom sebi. Ako imate simptome, a nedavno ste poljubili nekoga, budite iskreni, nazovite ga i dajte mu to do znanja. Trebalo bi da se samoizolujete čak i ako nemate simptome, a ta osoba ima".Kako održati vezu u ovim vremenima? Ne želim da budem sam u teškim trenucima.

Aliks Foks: " Ova pandemija nagoni ljude da ponovo analiziraju šta to znači 'dobar seksualni život' i zadovoljavajući odnos. Čuo sam da neki ljudi jedni drugima pišu erotske pričice jer su zbog karantina zatvoreni dalje od svog partnera, pa na taj način pokušavaju savladaju odvojenost.Ako upotrebite maštu, možete imati jako dobar seksualni odnos s nekim ko nije blizu vas. Ali, sada će neki shvatiti i da imaju različit libido od svog partnera. Možda ćete otkriti da želite seks onda kad vaš partner ne želi ili obrnuto. Važno je da o svemu iskreno i otvoreno razgovarate. To što živite zajedno, ne znači da imate pravo na seks kad god vam se prohte. A za sve one koji su s partnerom, ali im nije dobro i osećaju da ih neko prisiljava na seks, postoje stručnjaci kojima se treba obratiti.

Mogu li da dobijem korona virus dodirujući nečiji penis ili vaginu?

Doktor Džordž: Verovatno je da ih nećete samo dodirivati, već i ljubiti istovremeno - a znamo da se korona virus prenosi i pljuvačkom. Suština je da se gotovo svim načinima dodirivanja povećava rizik od dobijanja ili širenja virusa korona - moguće je da se virus iz vaših usta prenese na ruke, a onda na nečije genitalije ili nos i usta. Želimo da se rizik od toga svede na minimum, zato je važno da imate kontakte samo sa partnerima sa kojima živite zajedno.